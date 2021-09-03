رئيس أتلتيكو مدريد يطالب بدعم جريزمان

برلين (د ب أ/ ستاتس بيرفورم)

قال إنريكو سيريزو رئيس نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم، إنه سيتفهم الموقف إذا ما تعرض الفرنسي أنطوان جريزمان، اللاعب العائد لصفوف الفريق للسخرية من جانب جماهير ناديه، وذلك عقب انضمامه مجدداً لأتلتيكو قادماً من برشلونة.

وعاد اللاعب الدولي الفرنسي إلى صفوف أتلتيكو مدريد لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع وجود خيار التمديد لعام واحد، وذلك بعد عامين من رحيله عن فريق العاصمة الإسبانية.

وكان جريزمان «30 عاماً» النجم المفضل لجماهير أتلتيكو مدريد خلال خمسة مواسم قضاها مع الفريق، قبل أن ينتقل إلى برشلونة مقابل 120 مليون يورو، وكان قد سجل لأتلتيكو 94 هدفاً في 180 مباراة بالدوري الإسباني.

ورغم ذلك فإن العديد من مشجعي أتلتيكو مدريد لم يكونوا سعداء بالطريقة التي غادر بها جريزمان الفريق في عام 2019، وذلك بعد عام من إعلانه عن التزامه مع الفريق في فيلم وثائقي قصير.

وبسؤاله حول احتمالية تعرض جريزمان لصافرات الاستهجان، حينما يعود إلى أرضية ملعب أتلتيكو، قال سيريزو في تصريحات لإذاعة "كادينا سير": "سأتفهم ذلك".

وأضاف: لكن ما أود قوله أننا لن نجني شيئاً من حدوث ذلك، حينما غادر كان كل ما قلته هو أنهم سيحبونه كثيراً في برشلونة مثلما فعلنا هنا.

وتابع سيريزو: لقد غادر بطريقة غريبة، لكنه أظهر حرصه على العودة مجدداً إلى أتلتيكو مدريد. وأوضح رئيس أتلتيكو: سيكون هناك العديد من المشجعين الذين لن يعجبهم ذلك، لكن هناك آخرين سيكونون سعداء بعودته، وفي النهاية الشيء المهم هو المنافسة وتواجد أفضل قائمة ممكنة.

وساهم جريزمان في 29 هدفاً في الدوري الإسباني خلال موسمين مع برشلونة في ملعب "كامب نو"، ولم يساهم أي لاعب آخر في أكثر من ذلك سوى ليونيل ميسي المساهم في 85 هدفاً، والذي يلعب الآن في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

وشارك جريزمان في 51 مباراة في كل البطولات في موسم 2020 -2021، وسجل 20 هدفاً وصنع لزملائه 12 هدفاً، لكنه تم السماح له بمغادرة الفريق في اليوم الأخير من سوق الانتقالات، وذلك بسبب حاجة الفريق الكتالوني الشديدة لخلق عملية توازن في ميزانيته.

وتأخرت عملية انتقال جريزمان لأتلتيكو مدريد، وذلك بسبب انشغال النادي الإسباني بإنهاء عملية انتقال لاعبه ساؤول نيجويز إلى تشيلسي الإنجليزي على سبيل الإعارة.