فيرستابن غريب في «زانتفورت» وفيراري يحلق بالتألق



أمستردام (د ب أ)

زانتفورت (هولندا) (د ب أ) تصدر سائقا فريق فيراري، تشارلز لوكلير وكارلوس سانيز، التجربة الحرة الثانية لسباق الجائزة الكبرى الهولندي، المقرر إقامتها بعد غد الأحد ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1.

ولم يقدم الهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بول، العرض المنتظر منه، كما اضطر منافسه على لقب بطولة العالم لويس هاميلتون للانسحاب من السباق.

وبعد أن سجل هاميلتون أسرع زمن للفة في التجربة الأولى اضطر للانسحاب من التجربة الحرة الثانية، بسبب فقدان طاقة المحرك، كما تم رفع العلم الأحمر مرتين بسبب سيبستيان فيتيل ونيكيتا مازبين.

وحقق لوكلير أفضل زمن للفة على مضمار زانتفورت البالغ طوله 4252 متراً، والذي يستضيف سباق فورمولا1 للمرة الأولى خلال 36 عاماً، مسجلاً دقيقة واحدة و92. 10 ثانية، فيما جاء ساينز ثانياً بفارق 154. 0 ثانية فيما حل إستيبان أوكون، سائق ألبين، في المركز الثالث.

واحتل فيرستابن، الذي تلقى تشجيعاً كبيراً من 75 ألف مشجعاً، المركز الثاني في التجربة الحرة الأولى، واحتل المركز الخامس في التجربة الحرة الثانية.

وكان فيرستابن بصدد تحقيق أسرع لفة ولكنه حرم منها بعدما انزلق مازبين ودخل منطقة الحصى كما أن الازدحام في المضمار حال دون ذلك.

ويتصدر هاميلتون الترتيب العام لفئة السائقين ببطولة العالم بفارق ثلاث نقاط أمام فيرستابن، واستطاع فيرستابن تعويض خمس نقاط في سباق الجائزة الكبرى البلجيكي، بعدما تم اعتباره فائزاً بعد خوض لفتين فقط خلف سيارة الأمان بسبب الأمطار.

ولكن الأجواء أفضل بكثير في زانتفورت كما أن الجماهير الهولندية شجعت بقوة عندما اضطر هاميلتون للانسحاب من السباق. كان هناك المزيد من الإثارة في التجربة الحرة الثانية عن التجربة الأولى، حيث فقدت الفرق تقريباً 40 دقيقة من التجربة، التي تستمر لمدة ساعة بعدما اضطر فيتيل لإيقاف سيارته التابعة لفريق أستون مارتن.

واستخدم السائق الألماني طفاية الحريق بنفسه واحتاج لوقت طويل لاستعادة حالة سيارته، التي ظهر أنها غير آمنة إلكترونية في البداية. وتقام التجربة الحرة الثالثة غدا قبل التجارب الرسمية التأهيلية.