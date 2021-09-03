فيدرر يتصدر قائمة الأعلى أجراً في عالم التنس

رضا سليم (دبي)

عاد السويسري روجر فيدرر إلى مقدمة المشهد في عالم التنس من جديد، رغم انسحابه من أولمبياد طوكيو مؤخراً بسبب إصابته في الركبة، والشكوك حول موعد عودته إلى الملاعب، إلا أن مجلة فوربس أعادته من جديد بتصدر قائمة أعلى لاعبي التنس أجراً.

اعتلى السويسري روجر فيدرر الحاصل على 20 لقباً في البطولات الأربع الكبرى للتنس، قائمة أكثر لاعبي التنس دخلاً في العالم خلال أخر 12 شهراً، بحسب مجلة فوربس، حيث جمع 90.6 مليون دولار قبل خصم الضرائب، رغم خوض اللاعب السويسري عدد قليل من المباريات بسبب الإصابة.

وكشفت فوربس عبر موقعها على الإنترنت إن فيدرر المصنف التاسع عالمياً، والذي غاب عن بطولة أميركا المفتوحة، بسبب إصابة في ركبته قد حصل على أقل من مليون دولار من التنس خلال هذه الفترة، بينما يرجع الجزء الأكبر من دخله إلى عقود الرعاية والاتفاقيات التجارية.

وتحتل اليابانية نعومي أوساكا المركز الثاني في قائمة الأعلى دخلاً بين لاعبي التنس، حيث جمعت 60.1 مليون دولار قبل خصم الضرائب، وجاءت سيرينا وليامز في المركز الثالث 41.8 مليون، ثم نوفاك ديوكوفيتش الخامس 38 مليون ورفائيل نادال 27 مليون دولار.

وحصد اللاعبون العشرة الأوائل في القائمة 320 مليون دولار في أخر 12 شهراً بانخفاض بلغ ستة بالمئة عن العام الماضي، ويرجع ذلك الانخفاض إلى حد كبير بسبب البطولات والمباريات الاستعراضية، التي ألغيت بسبب جائحة كوفيد-19