هاميلتون يعاقب غريمه في بيته

زانتفورت (هولندا) (د ب أ)

حقق البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس أفضل زمن اليوم الجمعة، في التجربة الحرة الأولى لسباق الجائزة الكبرى الهولندي المقرر بعد غد الأحد، ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1.

وحرم هاميلتون منافسه الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول من تحقيق الانطلاقة التي كان يحلم بها في افتتاح فعاليات أول سباق للجائزة الكبرى يخوضه في بلاده. وحقق هاميلتون، حامل لقب بطولة العالم، أفضل زمن للفة على مضمار زانتفورت البالغ طوله 4252 متراً، والذي يستضيف سباق فورمولا1 للمرة الأولى خلال 36 عاماً، مسجلاً دقيقة واحدة و500. 11 ثانية.

وجاء فيرستابن في المركز الثاني بفارق أقل من 1. 0 ثانية وتلاه كارلوس ساينث سائق فيراري في المركز الثالث، وذلك في حضور ألاف المشجعين المتحمسين، علما بأنهم شاهدوا قدراً محدوداً من المنافسة بسبب رفع الرايات الحمراء لوقت طويل واضطر سيبستيان فيتيل سائق فريق أستون مارتين لإيقاف سيارته، بداعي حدوث عطل في المحرك، حسب ما كشف عنه.

واستخدم السائق الألماني فيتيل بنفسه مطفأة حريق بعد تصاعد الأدخنة من سيارته، وقد استغرق إخراجها من أرضية المضمار وقتاً طويلاً. وقلص الحادث من الوقت المتاح لجميع الفرق على المضمار في التجربة التي تتمثل أهميتها في جمع الكثير من البيانات، استعداداً للتجارب الرسمية التأهيلية المقررة غداً السبت وللسباق نفسه المقرر يوم الأحد.

وتقام التجربة الحرة الثانية في وقت لاحق اليوم، بينما تقام التجربة الثالثة غدا قبل التجارب الرسمية التأهيلية. ويتصدر هاميلتون الترتيب العام لفئة السائقين ببطولة العالم بفارق ثلاث نقاط أمام فيرستابن.