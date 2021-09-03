فينجر يطلب إقامة «المونديال» كل عامين



باريس (أ ف ب)

اقترح الفرنسي أرسين فينجر مدير التطوير في الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، إقامة نهائيات كأس العالم كل عامين، وذلك في حديث لصحيفة «ليكيب» الفرنسية المتخصصة.

وقال المدرب السابق لأرسنال الإنجليزي «المبدأ سيكون تجمع التصفيات، كل عام وفي نهاية العام «إقامة» بطولة كبرى، كأس العالم أو بطولة قارية، بين نافذتي التصفيات، سيبقى اللاعب في ناديه طوال العام».

وتابع فينجر البالغ 71 عاماً «يجب أن يكون هناك تنوّع أقل في الروزنامة بين فترات الأندية وتلك للمنتخبات، وبالتالي تقليص رحلات السفر بين القارات بالنسبة للاعبين، على سبيل المثال«، معللاً ذلك بتطبيق نظام نافذة دولية واحدة، على سبيل المثال في أكتوبر، مع مباريات أقل في التصفيات.

ووعد قائلاً «بالنسبة للاعبين، لن يكون هناك المزيد من المباريات وستكون هناك فترة راحة إجبارية بعد النهائيات، مع 25 يوماً كحد أدنى، من ضمن أفكاري».

ومن المتوقع أن يدخل النظام الجديد حيّز التنفيذ «بدءاً من 2028»، وذلك بعد عامين من انتهاء مونديال 2026، كما أكد فينجر، مشدداً على عدم «وجود أي نية مالية خلف الفكرة، خصوصاً أن «الفيفا»، يعيد توزيع المال إلى جميع الاتحادات الوطنية في العالم من أجل تطوير كرة القدم في البلاد».

وختم معرباً عن أمله أن يُتخذ القرار في ديسمبر المقبل «هو مشروع عالمي لكرة القدم للرجال ولكن أيضاً للنساء ولمسابقات الشبان».

يذكر أن الجمعية العمومية للاتحاد الدولي «الفيفا» وافقت في مايو الماضي على اقتراح الاتحاد السعودي، تكليف الإدارة التنفيذية في «الفيفا» بدراسة جدوى إقامة كأس العالم مرة كل سنتين بدلاً من أربع، كما هو معمول منذ انطلاق المسابقة عام 1930.

وحصل الاقتراح على موافقة 166 عضوا مقابل رفض 22 آخرين، فيما كان بحاجة لأكثرية 95 صوتاً من أصل 209 اتحادات يحق لها التصويت.

وكان الرئيس السابق، الموقوف راهناً بقضايا فساد، السويسري جوزيف بلاتر قد اقترح قبل نحو عقدين هذه الفكرة، ثم كرّرها في 2018 نائب رئيس «الفيفا»، رئيس اتحاد أميركا الجنوبية، الباراجوياني أليخاندرو دومينجيس المقرّب من رئيس «الفيفا» السويسري جاني إنفانتينو.

وضغط إنفانتينو مع وصوله إلى رأس الهرم الكروي، لرفع عدد المشاركين في المونديال من 32 منتخباً راهناً، إلى 48 في نسخة 2026 المقرّرة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتقام النسخة المقبلة من المونديال المقبلة، للمرة الأولى في الشرق الأوسط، بمشاركة 32 منتخباً بين نوفمبر وديسمبر 2022.