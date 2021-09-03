«اتشي دو ناكر» يحلق بكأس الوثبة في مونت مارسان





أبوظبي (الاتحاد)

حلق الجواد «اتشي دو ناكر» لهلال العلوي، بلقب كأس الوثبة ستاليونز بري فليبر، والذي أقيم بمضمار مونت دو مارسان الفرنسي، برعاية مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وتقام سباقات المهرجان، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

وشارك في السباق البالغ جائزته 18 ألف يورو، وطوله 2000 متر، 14 خيلاً في سن ثلاث سنوات فما فوق، وتمكن «اتشي دو ناكر»، بإشراف دي موريسون، وقيادة الكساندر جافلان، من تسجيل فوز خارق على منافسيه.

وانطلق البطل من البوابة الثالثة، وقام فارسه بتنفيذ سيناريو مختلف بالركض مع جواده إلى الجانب القريب من السياج الخارجي، للاستفادة من حالة الأرضية، قبل أن ينضم إلى المجموعة في اللفة الأخيرة في عمق المستقيم ليسجل انطلاقته.

وبالفعل تفوق «اتشي دو ناكر» بفارق 3.5 طول عن «النينيو» بقيادة أوليفييه داندجن، فيما جاء ثالثاً «حارب» بقيادة جوليان أوج، وقطع البطل المنحدر من نسل «المأمون مونلو» مسافة السباق البالغ 2000 متر في زمن وقدره 2:26:80 دقيقة.

ويدعم ويرعي المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيس، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعي أيضاً المسعود نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.