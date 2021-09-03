ديوكوفيتش.. خطوة على طريق «الرباعية التاريخية»



نيويورك (أ ف ب)

تقدم الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنّف أول عالمياً خطوة إضافية نحو حلم إحراز الألقاب الأربعة الكبرى في موسم واحد، وذلك بعد بلوغه الدور الثالث من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، رابع البطولات الأربع الكبرى للتنس، إثر تخطيه الهولندي تالون جريكسبور المصنّف 112، بنتيجة 6-2 و6-3 و6-2.

وكانت العديد من المباريات قد أرجئت لبعض الوقت بسبب إعصار ايدا الذي يضرب نيويورك.

وأعرب العملاق الصربي عن رضاه عن مستواه قائلاً «أنا متحمسّ أكثر من أي وقت مضى لتحقيق النتائج».

وتابع «لستُ اللاعب الوحيد الذي يريد الذهاب بعيدًا في هذه البطولة ووضع يديه على الكأس. أحاول قصارى جهدي كل يوم ولنرى ما سيحدث».

ويبحث ديوكوفويتش عن تحقيق لقبه الرابع في بطولات «جراند سلام» هذا العام، لتكون سابقة لم تحدث منذ العام 1969 عن طريق الأميركي رود لايفر.

وأشار إبن الـ 34 عاماً إلى أن التحدي الذهني أقوى من البدني في هذه المرحلة، مضيفاً «على الأرجح فإنّ الأمر ذهني ومعنوي بالتحديد، لا أمانع أن أبقى طويلاً على أرض الملعب، إذ أشعر أنه لديّ فرص إضافية في مباريات تستمر لخمس مجموعات».

وأردف ديوكوفيتش بالتأكيد أنّ «الأمر يتعلق بالتعامل مع كل شيء يحدث خارج الملعب، وإدارة التوقعات».

كذلك، يتطلع ديوكوفيتش إلى أن يتوُج بلقبه الـ 21 في البطولات الكبرى، لينفرد بالرقم القياسي في عدد الألقاب متخطياً غريميه التقليديين السويسري روجيه فيدرير والإسباني رافايل نادال الغائبَين عن ملاعب فلاشينج ميدوز هذا العام بداعي الإصابة.

وكشف ديوكوفيتش أنّ تركيزه ينصب على المنافسة، ما منعه من الاستمتاع بأجواء الليل في نيويورك، وقال «سنسهر ونحتفل في غضون أسابيع قليلة».

كسر جريسكبور إرسال النجم الصربي في الشوط السابع من المجموعة الثانية ليتقدم 4-3، غير أن ديوكوفيتش ردّ سريعاً، ليحسم المجموعة بإرسال ساحق كان العاشر له في هذه المباراة، وذلك في طريقه نحو تحقيق الفوز بعد ساعة و39 دقيقة.

وأشار ديوكوفيتش إلى أنّه «دخل إلى الملعب بطاقة كبيرة وتركيز هادف».

وضرب ديوكوفيتش موعداً مرتقباً مع الياباني كي نيشيكوري وصيف فلاشينج ميدوز عام 2014، في الدور المقبل.

من جهته، تخطى نيشيكوري نظيره الأميركي ماكنزي ماكدونالد 7-6 ، 6-3، 6-7، 2-6 و6-3، ليثأر من هزيمته أمامه الشهر الماضي في نصف نهائي دورة واشنطن.

يتقدم ديوكوفيتش على خصمه الياباني 17-2 في المواجهات المباشرة، حيث يعود آخر فوز لنيشيكوري عليه إلى نصف نهائي فلاشينج ميدوز عام 2014. ومذاك، فاز ديوكوفيتش بـ 16 مواجهة متتالية، آخرها في ربع نهائي دورة ألعاب طوكيو هذا الصيف.

وعن المواجهة المرتقبة، قال نيشيكوري «رغم أنني املك سجلاً سيئًا أمامه، لكنني أحاول دائماً التحلّي بإيجابية، أنا متأكد من أنّ المواجهة ستكون صعبة، لكنني أبذل دائمًا قصارى جهدي».

ومن جهة أخرى، لم يظهر الألماني ألكسندر زفيريف المصنف رابعاً عالمياً أي رحمة تجاه منافسه الإسباني ألبرت راموس وسحقه 6-1 و6-صفر و6-3 في ساعة و15 دقيقة في الدور الثاني.

وحقق زفيريف فوزه الثالث عشر توالياً في سلسلة قادته إلى إحراز ذهبية أولمبياد طوكيو لفردي الرجال ولقب دورة سينسيناتي الأميركية الألف نقطة للماسترز.

وبعدما تغلب بثلاث مجموعات أيضاً على الأميركي سام كويري 6-4 و7-5 و6-2 في الدور الأوّل، لم يخسر زفيريف سوى 4 أشواط أمام منافسه الإسباني.

ويُعتبر الألماني وصيف البطولة الأميركية في العام الماضي الخطر الأبرز أمام طموحات الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي يحلم في أن يصبح أوّل لاعب يحرز ألقاب البطولات الأربع الكبرى في عام واحد منذ 1969.

وكان زفيريف أنهى الأحلام الذهبية الأولمبية لـ «ديوكو» في طوكيو، بعدما تغلب عليه في الدور نصف النهائي للألعاب الأولمبية في طريقه إلى تتويج عنقه بالمعدن الأصفر.

وضرب زفيريف موعداً في الدور الثالث مع الأميركي جاك شوك «184» الفائز على الكازاخستاني ألكسندر بوبليك 7-6 ، 6-7، 6-4، 4-6 و6-3.

وفاز الإيطالي ماتيو بيريتيني المصنّف سادساً على الفرنسي كورنتان موتي 7-6 ، 4-6، 6-4 و6-3.

كما تغلب الكندي دينيس شابوفالوف المصنّف سابعًا على الإسباني روبيرتو كارباييش بايينا 7-6 ، 6-3 و6-0.

وبلغت الأسترالية أشلي بارتي المصنفة أولى عالمياً الدور الثالث في فلاشينج ميدوز، بفوزها على الدانماركية الشابة كلارا توسون «18 عاماً» 6-1 و7-5 الخميس بعد هدوء العاصفة التي ضربت مدينة نيويورك.

وحققت الأسترالية التي توجت بثاني ألقابها الكبيرة في بطولة ويمبلدون الإنجليزية في يوليو الماضي، وأحرزت لقب دورة سينسيناتي استعدادا لفلاشينج ميدوز، بقوة في مطلع المباراة وأنهت المجموعة الاولى بسهولة 6-1 وسددت خلالها 11 إرسالاً نظيفاً.

واجهت بارتي مقاومة أعنف في المجموعة الثانية عندما نجحت توسون في كسر إرسالها لمعادلة الأرقام 5-5، لكن الأسترالية ردت مباشرة بفوزها في الشوطين التاليين والمباراة في ساعة و30 دقيقة.

وتلتقي بارتي في الدور التالي مع الأميركية سيلبي رودجرز التي بلغت ربع النهائي العام الماضي، والفائزة على سورانا الرومانية سيرستيا 7-5 و6-2.

كما تغلبت التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنّفة رابعة على الأميركية أماندا أنيسيموفا 7-5، 6-7 و7-6.

وتأهلت البولندية إيجا سفياتيك إلى الدور الثالث بفوزها على الفرنسية فيونا فيرو 3-6، 7-6 و6-صفر.

وتابعت بيترا كفيتوفا المصنّفة عاشرة تقدمها بتخطيها التشيكية كريستينا بليسكوفا 7-6 و6-2.

وتفوّقت الكندية بيانكا أندريسكو على الأميركية لورين ديفيس 6-4 و6-4.