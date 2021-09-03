جونسون يطالب «الفيفا» بالقضاء على «العنصرية المشينة»

لندن (رويترز)

دعا بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» لاتخاذ إجراءات بشأن إساءات عنصرية «مشينة»، استهدفت لاعبي منتخب إنجلترا، خلال مباراة في تصفيات كأس العالم أقيمت في المجر.

وقال جونسون على تويتر «من غير المقبول تماماً أن يتعرض لاعبو إنجلترا لإساءات عنصرية في المجر».

وحث «الفيفا» على «اتخاذ إجراءات صارمة ضد المتورطين للقضاء على هذا النوع من السلوك المشين في اللعبة إلى الأبد».

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن بعض لاعبي إنجلترا تعرضوا لإساءات عنصرية من مشجعي الفريق صاحب الضيافة، خلال المباراة التي أقيمت في بودابست، وفازت بها إنجلترا برباعية دون رد.

وقالت محطة آي.تي.في التلفزيونية وشبكة سكاي سبورتس، إن مراسليهما سمعوا سخرية بعض الجماهير من المهاجم رحيم سترلينج، والبديل جود بلينجهام بتقليد أصوات القردة ضدهم.