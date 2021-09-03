«بداية ملكية» لـ «جُدد الشارقة»



علي معالي (الشارقة)

نجح «الرباعي الجدد» لفريق الشارقة في إثبات وجودهم القوي في «بيت الملك»، مع أول جولتين بالدوري، وهم برنارد دوراتي وبين مالانجو، وماجد راشد، وخليل خميس، ويعتبرون مكاسب حقيقية، استطاع المدرب عبدالعزيز العنبري أن يستفيد منهم تماماً، وأظهر «الثنائي الأجنبي» المستوى الجيد، حيث لعب دوراتي القادم من إيفرتون الإنجليزي 179 من أصل 180 دقيقة، وسجل هدفاً وصنع الآخر، ومالانجو القادم من الرجاء المغربي لعب 178 دقيقة سجل خلالها هدفاً.

أما «الثنائي المحلي» المنتقل حديثاً للفريق، وهما ماجد راشد من اتحاد كلباء «21 عاماً»، فقد لعب 180 دقيقة كاملة، ويبدو أن العنبري سيجعله من عناصره الأساسية في التشكيل للدور المتميز الذي يلعبه مع الأوزبكي شوكوروف في وسط الارتكاز، كما استطاع خليل خميس القادم من الفجيرة في أن يؤكد حضوره القوي ب «128 دقيقة»، والتواجد بصفة أساسية في التشكيلة خلال أول مباراتين، رغم وجود أكثر من لاعب قديم بالفريق في مركز الوسط من الطرف الأيمن، مثل ماركوس ميلوني وسيف راشد، ولكن خليل كسب ثقة العنبري خلال فترة الإعداد ليجد نفسه من عناصر «الملك» الأساسية حتى الآن.

وهناك 6 لاعبين حققوا «العلامة الكاملة» في مباراتين «180 دقيقة»، وهم: الحارس عادل الحوسني، وثنائي قلب الدفاع شاهين عبدالرحمن وعبدالله غانم، وثنائي ارتكاز الوسط شوكوروف وماجد راشد، إضافة إلى المدافع الأيسر الحسن صالح، ولم يظهر البرازيلي كايو لوكاس حتى الآن بسبب الإيقاف، ونجح الشارقة رغم غيابه المؤثر في أن يتصدر الدوري مناصفة مع العين وشباب الأهلي برصيد 6 نقاط.