الوحدة يستعيد جهود «المدافع المقيم»

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

استعاد الوحدة جهود البرتغالي روبين فيليب المدافع «المقيم» بعد تعافيه من الإصابة، حيث انتظم اللاعب في التدريبات، بينما لا يزال «الثنائي» عبدالله الكربي وخليل إسماعيل في مرحلة التعافي، وهما الوحيدان اللذان يتواجدان في عيادة النادي حالياً.

وكثف «العنابي» خلال فترة التوقف الحالية، من الجرعات التدريبية، بحصص صباحية في صالة الحديد، لتقوية العضلات، ومسائية تمارين بالكرة، استعداداً لاستئناف بطولة الدوري التي يستهلها بلقاء خورفكان يوم الجمعة المقبل على ملعب الأخير.

يذكر أن الوحدة يلتقي غداً فريق بينونة «درجة ثانية»، بملعب أكاديمية النادي بالشهامة، في التجربة الوحيدة التي يخوضها خلال التوقف، يقف خلالها الجهاز الفني بقيادة الهولندي تين كات على جاهزية بعض اللاعبين، بجانب الحفاظ على معدل لياقة بدنية مرتفع للبعض الآخر، في انتظار عودة الدوليين عقب نهاية الجولة الثانية من المرحلة الثالثة والأخيرة من تصفيات «مونديال 2022».