العرياني «صائد الذهب»



رضا سليم (دبي)

حقق بطلنا عبدالله سلطان العرياني الميدالية الثانية للإمارات في دورة الألعاب البارالمبية «طوكيو 2020»، بعد فوزه بالميدالية الذهبية في رماية 50 متراً هوائياً بندقية سكتون 3 أوضاع فئة R7، ويرفع علم الإمارات في سماء اليابان، وهي أول ذهبية للدولة في البارالمبية.

كان محمد القايد قد نجح في الفوز بأول ميدالية للإمارات في الدورة، بعدما فاز بالميدالية البرونزية في سباق 100 متر مضمار للكراسي المتحركة.



ويملك بطلنا العرياني سجلاً طويلاً من الإنجازات، حيث سبق له تحقيق ذهبية دورة الألعاب البارالمبية في« لندن 2012» في بندقية الـ 50 متراً 60 طلقة، ثم 3 فضيات في دورة الألعاب البارالمبية «ريو دي جانيرو»، في فئات 50 متراً 60 طلقة بندقية، وفئة الـ 3 أوضاع الواقف والراقد والمرتكز 120 طلقة، وفئة الـ 60 طلقة وقوفاً لمسافة 10 أمتار، كما سبق له الفوز بميداليتين ذهبيتين في بطولة العالم بكوريا الجنوبية عام 2018.

واعتلى العرياني التصنيف الأول عالمياً في رماية «السكتون» عام 2011 برصيد 1163 نقطة، وذلك إثر فوزه ببطولتي الولايات المتحدة وأستراليا العالميتين.