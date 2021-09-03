«الدون 7» مع «الشياطين الحمر»

لندن (أ ف ب)

أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي أنّ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو العائد إلى «مسرح الأحلام» من يوفنتوس الإيطالي، سيرتدي القميص رقم 7 الذي سبق أن حمله في محطته الاولى مع «الشياطين الحمر»، وكان من نصيب العديد من أبرز نجوم «اليونايتد» على مرّ التاريخ.

وأشار النادي في بيان «يريد مانشستر يونايتد التأكيد أنّ كريستيانو رونالدو سيرتدي القميص رقم 7 الأيقوني في عودته إلى أولد ترافورد».

وتابع البيان «في المواسم الستة التي قضاها مع النادي بين عامي 2003 و2009، خاض رونالدو 292 مباراة وسجّل 118 هدفاً، وفاز بتسعة ألقاب منها ثلاثة ألقاب في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا».

ارتدى رونالدو «36 عاماً»، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، هذا الرقم خلفاً لديفيد بيكهام المنتقل آنذاك الى ريال مدريد الإسباني، وهو نفس الرقم الذي مرّ عليه أيضاً العديد من أساطير النادي أمثال الأيرلندي الشمالي جورج بست، براين روبسون والفرنسي إريك كانتونا.

تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية تسويقية، إذ يُعرّف رونالدو أيضاً بـ «سي أر 7»، كونها علامة تجارية يتم من خلالها تسويق العديد من المنتجات.

وسينتقل هذا الرقم من الأوروجوياني إدينسون كافاني إلى رونالدو، بعدما ارتداه الأوّل للمرة الأخيرة بمواجهة ولفرهامبتون.

وكشف بيان «اليونايتد» أن النجم الأوروجوياني سيرتدي الآن القميص رقم 21.

وتترقب جماهير «اليونايتد» إمكانية مشاركة رونالدو للمرة الأولى منذ عودته في 11 سبتمبر بمواجهة نيوكاسل في الدوري المحلي.

وكان رونالدو بطل أمسية الأربعاء في تصفيات أوروبا المؤهلة الى كأس العالم 2022 في قطر عندما سجّل ثنائية غالية قادت البرتغال الى الفوز على أيرلندا 2-1 في الدقيقة الأخيرة، لكنها سجلت أيضاً إنجازاً شخصياً لـ «الدون»، حيث أصبح الهدّاف التاريخي للمنتخبات برصيد 111 هدفاً متخطياً الدولي الإيراني علي دائي «109 أهداف».

سيغيب رونالدو عن أول مباراة رسمية للبرتغال أمام أذربيجان الثلاثاء بداعي الإيقاف بعد نيله بطاقة صفراء في المباراة الأخيرة، كما سيغيب مع مواجهة قطر الودية السبت.