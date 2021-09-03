«الأبيض الأولمبي» و«أسود الرافدين» في «الودية الأولى»



معتصم عبدالله (دبي)

يحتضن ستاد الفجيرة في الساعة السابعة والربع مساء الغد «السبت»، مواجهة منتخبنا الوطني الأولمبي أمام ضيفه العراق، في «الودية الأولى» ضمن تحضيرات «الأبيض الأولمبي» و«أسود الرافدين» لبطولة غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية، والتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً المقررة في أوزبكستان عام 2022.

ويخوض «الأبيض الأولمبي» تجربة ودية ثانية أمام العراق يوم الاثنين المقبل، على ذات الملعب، في ختام برنامج معسكره الإعدادي الحالي بالفجيرة، والذي استهله بالفوز على حتا 2-1، بما حول تأخره أمام «الإعصار» إلى فوز بفضل «ثنائية» عبدالله إدريس من ضربة جزاء ومروان فهد.

وترفع المواجهات الودية أمام «أسود الرافدين» نسق تحضيرات «الأبيض الأولمبي»، في محطة إعداده الرابعة للاستحقاقات المقبلة، عطفاً على جاهزية المنافس العراقي، والذي استدعى بدوره 7 محترفين ضمن قائمة مدربه التشيكي ميروسلاف سكوب.

وضمت قائمة «أسود الرافدين» الذي دشن تحضيراته بالفجيرة الأربعاء الماضي، المحترفين الحارس نديم نادر «فالكينبري السويدي»، متين صالح «بروندبي الدانماركي»، يوهان زيتونة «أتلانتي المكسيكي»، حسن صادق «الخريطيات القطري»، زيدان إقبال «مانشستر يونايتد تحت 23 عاماً»، هيران أحمد «سون السويسري»، يوسف زيتونة «أبولنيا الألباني».

وأكد جمال بوهندي مدير منتخبنا الوطني الأولمبي، على ارتفاع نسق تحضيرات المنتخب، وقال «مع اقتراب موعد الاستحقاقات المرتقبة، يمثل المعسكر الحالي بالفجيرة محطة مهمة في برنامج الإعداد الجيد والمثالي للمنتخب»، لافتاً إلى اهتمام اتحاد الكرة بتوفير كل مقومات النجاح لبرنامج الإعداد، وحرص إدارة الفجيرة على تهيئة الأجواء المناسبة لـ «الأبيض الأولمبي»، والذي يؤدي تدريباته حالياً على الملعب الرئيس لفرقة «الذئاب».

وأضاف «خضنا مباراة ودية أولى خلال التجمع الحالي أمام فريق حتا صاحب الأداء المنظم، ونستعد بصورة جيدة لمباراتي العراق الوديتين»، لافتاً إلى حرص الجهاز الفني على رصد كل التفاصيل المتعلقة بالمنتخبات المنافسة لـ «الأبيض» في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً.

وتستضيف الإمارات من 23 إلى 31 أكتوبر المقبل، مباريات المجموعة الخامسة في التصفيات، والتي تجمع منتخبات الإمارات، عُمان والهند وقيرغيزستان، في إطار المنافسة ضمن المقاعد الـ 15 المؤهلة للنهائيات، والانضمام إلى أوزبكستان مستضيفة النسخة الخامسة من البطولة، والتي تقام للمرة الأولى في منطقة وسط آسيا.

ويترقب «الأبيض الأولمبي» قبل خوض التصفيات الآسيوية، سحب قرعة النسخة الثانية لبطولة غرب آسيا للمنتخبات تحت 23 عاماً في 12 سبتمبر الحالي بالعاصمة الأردنية عمّان مقر اتحاد غرب آسيا، بالتزامن مع قرعة بطولة غرب آسيا للناشئين.

ويشارك 11 منتخباً في بطولة غرب آسيا للمنتخبات تحت 23 عاماً عاماً التي تستضيفها السعودية من 4 إلى 12 أكتوبر 2021، ممثلة في السعودية «المستضيف»، فلسطين، الأردن، لبنان، سوريا، البحرين، الإمارات، عُمان، اليمن، العراق والكويت، وسيتم توزيع المنتخبات المشاركة خلال القرعة على ثلاث مجموعات، بواقع أربعة منتخبات في مجموعتين و3 في مجموعة.

وتضم القائمة الحالية لـ «الأبيض الأولمبي» في معسكر الفجيرة تحت إشراف الإسباني دينس سيلفا مدرب المنتخب 25 لاعباً، وهم عيسى الهوتي «اتحاد كلباء»، سالم خيري، راكان المنهالي، أحمد فوزي، عبدالله إدريس «الجزيرة»، رائد البلوشي، عيد خميس «شباب الأهلي»، أحمد محمود «الإمارات»، عبدالله سلطان «بني ياس»، راشد سالم، عمر سعيد «حتا»، مروان فهد، عبدالله النقبي «خورفكان»، سعيد الكعبي، ماجد راشد «الشارقة»، سعيد سليمان «عجمان»، محمد عباس، خالد البلوشي «العين»، حسين مهدي، عبدالله أنور «النصر»، مانع عايض، منصور الحربي «الوحدة»، يوسف المهيري، فارس خليل «الوصل»، خلفان النوبي «لاعب حر».



