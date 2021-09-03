بني ياس يبحث عن «بديل» للمحرمي

مصطفى الديب (أبوظبي)

أجبرت الإصابة التي تعرض لها المدافع الدولي حسن المحرمي، بقطع في الرباط الصليبي، خلال معسكر المنتخب، إدارة بني ياس على البحث عن بديل في هذا المركز، خاصة أن الفريق لا يملك رفاهية المخاطرة، كما أن عودة خالد العطاس من الإصابة تتطلب أكثر من شهر ونصف الشهر.

ويبحث الجهاز الفني عن لاعب مواطن أو مقيم من مواليد بعد2001، حتى يتمكن من قيده.

وتعرض المحرمي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى، خلال تدريبات «الأبيض» استعداداً لمباراة لبنان التي انتهت بالتعادل السلبي، وسبق أن طاردته الإصابة نفسها ولكن في القدم اليمنى قبل عام ونصف العام، وعاد في منتصف الموسم الماضي.

من جهته، أكد صالح إسماعيل عضو مجلس إدارة شركة بني ياس لكرة القدم المشرف على فريق الكرة، ثقته التامة في قدرة المدرب الروماني دانييل إيسايلا على إيجاد حل لمشكلة غياب المحرمي، حال عدم التعاقد مع «بديل»، مشيراً إلى وجود مجموعة من العناصر الشابة التي يمكنها تعويض غياب المحرمي، والظهور بمستوى متميز هذا الموسم أيضاً.