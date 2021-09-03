إيطاليا «تعادل مخيب» وإسبانيا «ضربة للآمال» وإنجلترا «خطوة عملاقة»

باريس (أ ف ب)

فرملت بلغاريا المتواضعة الانطلاقة الجيدة لإيطاليا بطلة أوروبا في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال 2022، بانتزاعها التعادل منها 1-1 في عقر دارها، في حين كسبت السويد الأفضلية على حساب إسبانيا في الصراع على حسم البطاقة الوحيدة المؤهلة عن المجموعة الثانية بفوزها عليها 2-1.

وسحقت إنجلترا مضيفتها المجر برباعية نظيفة، وحققت ألمانيا فوزاً هزيلاً على ليشتنشتاين 2-صفر.

على ملعب «أرتيميو فرانكي» في مدينة فلورانسا، قدمت إيطاليا عرضاً مخيباً، واكتفت بالتعادل مع بلغاريا التي شاركت للمرة الأخيرة في نهائيات كأس العالم عام 1994 عندما حلت رابعة.

والتعادل هو الأول لإيطاليا في هذه التصفيات، بعد أن حققت الفوز في مبارياتها الثلاث الأولى في التصفيات، بنتيجة واحدة 2-صفر، على إيرلندا الشمالية في بارما، بلغاريا في صوفيا وليتوانيا في فيلنيوس.

وافتتح مهاجم يوفنتوس أنريكو كييزا التسجيل لأبطال أوروبا بتسديدة زاحفة بيسراه، بعد مرور 16 دقيقة، لكن بلغاريا سرعان ما أدركت التعادل بواسطة أتاناس إيلييف في الدقيقة 39.

وعلى الرغم من السيطرة شبه المطلقة للمنتخب الإيطالي، خاصة في الشوط الثاني، فإنه لم يتمكن من الخروج بنقاط المباراة الثلاث، وكانت المباراة الظهور الأوّل للمنتخب الإيطالي منذ تتويجه باللقب القاري في 11 يوليو على حساب إنجلترا بركلات الترجيح.

لكن على الرغم من خيبة الأمل جراء التعادل، رفعت إيطاليا رصيدها من المباريات إلى 35 من دون خسارة، وهي أطول سلسلة لها في تاريخها لتعادل الرقم القياسي المسجل باسم منتخبي إسبانيا والبرازيل.

وعلّق مدرب إيطاليا روبرتو مانشيني على نتيجة فريقه بقوله «كان يتعين علينا أن نكون أكثر فعالية أمام المرمى، لقد سيطرنا على مجريات اللعب تماماً، وسنحت للفريق المنافس فرصة واحدة من هجمة مرتدة نجح في ترجمتها. هذه هي كرة القدم».

ووجهت السويد ضربة معنوية لآمال إسبانيا في بلوغ نهائيات مونديال 2022 مباشرة، بفوزها عليها 2-1 ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وحصدت السويد العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط حتى الآن، بفوزها في مبارياتها الثلاث في حين تملك إسبانيا 7 نقاط، وخاضت مباراة أكثر، كما أن الخسارة هي الأولى لإسبانيا في تصفيات كأس العالم منذ عام 1993 أمام الدانمارك صفر-1.

وتتأهل المنتخبات التي تتصدر مجموعاتها مباشرة إلى النهائيات العالمية، في حين تخوض المنتخبات الوصيفة في المجموعات العشر ملحقاً فاصلاً بجانب منتخبين متأهلين من دوري الأمم لحسم البطاقات الثلاث المتبقية الى النهائيات عن «القارة العجوز».

جاءت بداية المباراة سريعة من قبل الطرفين، وافتتح الإسبان التسجيل بواسطة كارلوس سولر بعد مرور 45 دقائق، ولكن الضيوف لم ينعموا كثيراً بهدف السبق لأن السويد ردت في الدقيقة التالية بواسطة المهاجم الشاب ألكسندر إسحاق، قبل أن يحسم فيكتور كلايسن النتيجة في مصلحة أصحاب الأرض بتسجيله هدف الفوز في الدقيقة 57 بعد تمريرة رائعة من الجناح ديان كولوسيفسكي.

وتعتبر النتيجة مفاجئة بعض الشيء بعد المشوار الرائع لكتيبة مدرب إسبانيا لوس إنريكي في كأس أوروبا، حيث بلغ فريقه الدور نصف النهائي معتمداً على مزيج من لاعبي الخبرة وعنصر الشباب في صفوف «لا روخا».

ويتعين على إسبانيا النهوض من هذه الكبوة عندما تستضيف جورجيا الأحد قبل مواجهة كوسوفو الأربعاء

وحصدت إنجلترا العلامة الكاملة منذ بداية التصفيات، وخطت خطوة عملاقة نحو بلوغ نهائيات مونديال 2022 بسحقها المجر برباعية نظيفة في بودابست.

وعزز منتخب «الأسود الثلاثة» صدارته بـ «العلامة الكاملة» مع 12 نقطة من 4 مباريات، متقدماً بفارق 5 نقاط عن بولندا الثانية التي سحقت بدورها ألبانيا 4-1، فيما تجمد رصيد المجر عند 7 نقاط في المركز الثالث.

انتهى الشوط الأوّل بتعادل سلبي مخيب للآمال للمنتخب الإنجليزي الذي كان الأكثر نشاطاً وأهدر عدة فرص أبرزها لمهاجمه هاري كين، الذي افتتح الشوط الثاني إثر تمريرة من كايل ووكر بتسديدة من داخل المنطقة صدها الحارس بيتر جولاتشكي.

ووجد المنتخب الإنجليزي الفرصة المناسبة لافتتاح التسجيل، فبعد لعبة مشتركة بدأها جاك جريليش إلى مايسون ماونت ومنه عرضية داخل المنطقة إلى رحيم سترلينج ليسدد بقدمه اليمنى كرة استقرت في الشباك، وهو الهدف الثامن عشر لمهاجم مانشستر سيتي في 69 مباراة دولية.

وسرعان ما ترك كين بصماته التهديفية بعد رأسية من نقطة الجزاء إثر عرضية من الهداف سترلينج الذي تحول إلى ممرر للكرات الحاسمة، ليرفع مهاجم توتنهام رصيده الدولي إلى 39 هدفاً بفارق هدف عن مايكل أوين خامس الترتيب.

ولم يكد الدفاع المجري يستفيق من الضربة الثانية حتى تلقى الثالثة بعد ركلة ركنية نفذها لوك شو، وتابعها هاري ماجواير رأسية بعدما ارتقى عالياً.

وتواصل مسلسل ضياع الأهداف مقابل تألق الحارس جولاتشي ليتصدى لسترلينج وكين، قبل أن يرتكب حارس لايبزج خطأ في تقدير تسديدة من خارج المنطقة لديكلان رايس بعد فاصل مراوغة من جاك جريليش، لتصطدم الكرة بيده وتهز الشباك.

واستهل منتخب المانيا حقبة مدربه الجديد هانزي فليك بفوز متواضع على ليشتنشتاين 2-صفر في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة العاشرة.

وتقدمت ألمانيا للمركز الثاني في المجموعة برصيد 9 نقاط، وبفارق نقطة عن أرمينيا المتصدرة التي تعادلت سلباً مع مضيفتها مقدونيا الشمالية التي باتت تحتل المركز الثالث مع 7 نقاط. فيما رفعت رومانيا رصيدها إلى 6 نقاط في المركز الرابع بعدما حققت فوزها الثاني في التصفيات على حساب ضيفتها إيسلندا بهدفين نظيفين.

على ملعب كيبونبارك في سانت جالن، في سويسرا لم يقنع منتخب «المانشافت» كثيراً برغم فوزه بهدفين سجلهما تيمو فيرنر في الدقيقة 41 ولوروا سانيه في الدقيقة 77.

وكان فليك حلّ بدلاً من يواكيم لوف الذي أشرف على «المانشافت» للمرة الأخيرة في نهائيات كأيس اوروبا حيث خرج من الدور الثاني على يد إنجلترا.

ولم تجد بلجيكا صعوبة في التغلب على إستونيا 5-2 بينها ثنائية لهدافها روميلو لوكاكو أفضل هداف في تاريخها، بعد أن رفع رصيده الى 66 هدفاً في 99 مباراة دولية.



