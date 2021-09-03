دي ماريا: ميسي «كائن فضائي» ورونالدو «رقم واحد»!



أنور إبراهيم (القاهرة)

بحكم إن الأرجنتيني أنخيل دي ماريا «33عاماً» من اللاعبين القلائل الذين نالوا شرف اللعب مع النجمين الكبيرين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، حرص في حوار طويل لشبكة «تي واي سي»، على أن يتحدث عنهما بطريقة تكشف شخصية كل منهما والفارق بينهما.

الأول ميسي يزامله منذ وقت بعيد في منتخب التانجو، وها هو أصبح زميلاً له في باريس سان جيرمان .. والثاني رونالدو الذي سبق أن تزاملا معاً في ريال مدريد.

وقال دي ماريا: «البرغوث» كائن فضائي يسير على الأرض، ولكنه يفضل أن يتعامل معه أصدقاؤه شخصاً عادياً.

وكشف دي ماريا عن اللقب الذي ينادي به صديقه ميسي، وهو «تيتش»، وقال إنه يناديه به دائماً، ولكن لم يكن يفعل ذلك في بداية تعارفهما، وإنما بعد أن أصبحا صديقين.

وأضاف: ميسي يناديني بلقب «مودل»، وأعتقد أننا سنظل نتعامل بهذين اللقبين من الآن فصاعدا، بعد أن أصبحنا زميلين في نفس النادي.

وقال: ميسي مثله مثل الآخرين، ويحب أن يُنظر إليه على هذا النحو، ولا تعنيه الألقاب الكبيرة، ولهذا تجده يتوافق ويتفاهم بسهولة مع الذين يعاملونه شخصاً عادياً.

وأضاف: لو فكرت أن تعامله ككائن فضائي على الأرض، فسوف تخرج من دائرة أصدقائه.. وعليك أن تفعل الأشياء التي يحبها كأن تتناول الطعام معه بصورة عادية، وأن تضحك وتتسلى معه بصورة طبيعية، أما على صفحات الجرائد، فإننا نعامله نجماً قادماً من كوكب آخر، ولكن في نهاية الأمر هو بالنسبة لي «ليو» أو «تيتش»، وأعامله على هذا الأساس.

وبالنسبة للنجم الأسطورة الآخر كريستيانو رونالدو، الذي زامله دي ماريا في ريال مدريد، لم يتردد النجم الأرجنتيني في الإشادة به، لأنه يعتبره ثاني أفضل لاعب على مر العصور بعد ميسي.

وتطرق دي ماريا إلى قصة بينه وبين رونالدو، وكانت بمناسبة أول عيد ميلاد يقيمه الأرجنتيني في مدريد، وقال: كنت أظنه لن يأتي، فإذا به يبعث لي برسالة يؤكد فيها على حضوره، وجلس بصورة طبيعية مع أصدقائي، وتبادل معهم الحديث، وكأنه شخص عادي، وهذا الأمر فاجأني بصفة شخصية، وأما على أرض الملعب فهو يريد دائماً أن يكون رقم واحد، ولكنه خارجه يصبح شخصاً مختلفاً.