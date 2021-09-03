انهيار القيمة السوقية لـ «البارسا»!



أنور إبراهيم (القاهرة)

أدى رحيل عدد غير قليل من لاعبي برشلونة هذا الصيف، إلى حدوث انخفاض شديد في القيمة السوقية الإجمالية للفريق، إذ ذكر موقع «ترانسفير ماركت» المتخصص في الأرقام القياسية والإحصائيات، إنه بعد أن كانت هذه القيمة تساوي 14. 1 و16. 1 و05. 1 مليار يورو في أعوام 2017 و2018 و2019 على التوالي، أصبحت اليوم 696 مليون يورو فقط، ليخسر «البارسا» 464 مليون يورو من القيمة السوقية للفريق.

وقال الموقع إنه من المؤكد أن السبب الرئيسي في ذلك، يرجع إلى حالة الركود والكساد التي سادت السوق خلال العامين الأخيرين، نتيجة جائحة «كورونا»، وأصبحت قيمة اللاعبين الآن أقل مما كانت عليه قبل «الجائحة»، وإن كان الموقع أرجع ذلك أيضاً إلى أسباب أخرى، منها إن برشلونة خسر ليونيل ميسي، ولويس سواريز، وأنطوان جريزمان في هذه الآونة الأخيرة، وهم لاعبون كانت قيمتهم السوقية عالية رغم ارتفاع أعمارهم.

وعلى سبيل المثال، رحل سواريز إلى أتلتيكو مدريد، بينما كانت قيمته السوقية 18 مليون يورو، وغادر ميسي إلى باريس، بينما كانت قيمته السوقية 80 مليون يورو، ورحل جريزمان إلى «الأتليتي» وقيمته السوقية 60 مليون يورو، كما تراجعت مع الوقت القيمة السوقية للاعبين آخرين، مثل بيكيه وبوسكيتس وألبا، بينما عانت القيمة السوقية من شبه انهيار بالنسبة للاعبين آخرين، مثل البرازيلي كوتينيو، والفرنسيين عثمان ديمبلي وصامويل أومتيتي، بسب عدم جاهزيتهم لفترة طويلة من جراء كثرة الإصابات.

وعلى سبيل المثال كان كوتينيو يقدر بنحو 150 مليون يورو، في أكتوبر 2018، فإذا بقيمته السوقية تتراجع إلى 30 مليون يورو فقط الآن، أي إنه فقد 120 مليون يورو من قيمته السوقية عندما اشتراه برشلونة.

وقال الموقع إن الوضع أفضل بالنسبة لنادي أتلتيكو مدريد، حيث انخفضت القيمة السوقية الإجمالية للفريق من 180. 1 مليار يورو إلى 5. 783مليون يورو، ليحتفظ «الأتليتي» بذلك ببعض الاستقرار.