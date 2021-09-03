«فلسفة كرويف» شرط التجديد لكومان

أنور إبراهيم (القاهرة)

أبدت إدارة برشلونة الإسباني استعدادها لتجديد عقد الهولندي رونالد كومان بنهاية الموسم الحالي 2021-2022، بشرط أن يحقق الأهداف التي حددتها الإدارة «الكتالونية» لهذا الموسم.

وذكر موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية، إن خوان لابورتا رئيس النادي لن يمانع تجديد عقده في أغسطس المقبل، ليضمن له إقامة طويلة مع «البارسا»، شريطة أن يحقق هذا الموسم النتائج المرجوة، وأن يلبي بعض معايير الأداء خلال الأحد عشر شهراً القادمة.

وأول هذه المعايير، ألا يشكو مهما كانت الضغوط ثقيلة على كاهله، ما يعني ضرورة احتفاظه بصورته الهادئة أمام الصحافة، سواء واجه اتهامات أو لا.

وثاني هذه المعايير، أن يحقق نتائج إيجابية وألا يحيد عن «فلسفة كرويف» التي يسير عليها النادي، وأن يكون أداء الفريق الجيد في مباراة افتتاح «الليجا» ضد ريال سوسيداد 4-2، هو النموذج الذي ينبغي أن يتبعه، وأن يعرف إن التعادل مع بلباو 1-1، والفوز الباهت على خيتافي 2-1، يعنيان تراجعاً كبيراً عن المستوى المطلوب.

كما طالبه خوان لابورتا بالحفاظ على طريقة 4-3-3 في المباريات المقبلة، وأن يشرك اللاعب الشاب ريكي بويج «22 عاماً» خريج أكاديمية «لاماسيا»، في المباريات وأن يمنحه دوراً أساسياً في خططه المستقبلية، بعد أن أثبت في المباريات القليلة التي لعبها الموسم الماضي، أحقيته باللعب أساسياً، بدلاً من تركيز الاعتماد على دي يونج وبوسكيتس وسيرجيو روبرتو، ولهذا طالب لابورتا، كومان بأن يكون ريكي لاعباً في التشكيلة الأساسية للفريق، وإلا عليه أن يقول وداعاً لتجديد عقده.

وكان كومان حل محل كيكي سيتين المدير الفني السابق عقب الموسم الكارثي لـ «البارسا» 2019-2020، ووقع وقتها عقداً لمدة عامين، وقاد برشلونة للفوز ببطولة كأس ملك إسبانيا الموسم الماضي، ولكنه أخفق في الفوز بـ «الليجا»، كما خرج مبكراً من دوري الأبطال «الشامبيونزليج».