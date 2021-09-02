«أسود الرافدين» يصيب «شمشون» بـ «نقطة»

كوالالمبور (أ ف ب)

عاد المنتخب العراقي من استاد كأس العالم في سيول من دون جماهير بنقطة ثمينة بتعادله من دون أهداف مع كوريا الجنوبية ونجمها سون هيون مين، في الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الأولى، من الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى «مونديال 2022» في كرة القدم.

وضغط منتخب كوريا الجنوبية في معظم مراحل المباراة، وسنحت لمهاجميه أكثر من فرصة لم ينجحوا في استغلالها، وسط استبسال من دفاع المنتخب العراقي.

وبدأ المنتخب الكوري الجنوبي المباراة باندفاع واضح مقابل حذر واهتمام دفاعي للمنتخب العراقي الذي حاول احتواء الضغط من دون محاولات خطيرة على المرمى.

في الشوط الثاني، تخلى المنتخب العراقي عن أسلوبه الدفاعي وعمد إلى تنظيم محاولات هجومية فاجأت المضيف.

وعلى الرغم من مغادرة صخرة الدفاع علي عدنان مصاباً في الدقيقة 57، عجز الكوريون عن انتزاع زمام المبادرة، فظهرت خبرة المدرب الهولندي ديك أدفوكات في أول ظهور رسمي له مع العراق.

قال سون نجم توتنهام الإنجليزي «يصعب هضم النتيجة».

ويلتقي المنتخب العراقي في ثاني مبارياته جارته إيران في السابع من الشهر الجاري في الدوحة.

وحل العراق، المشارك في 1986 للمرة الوحيدة بتاريخه في المونديال، وصيفاً لإيران في الدور السابق مع 17 نقطة من 8 مباريات، فيما تصدرت كوريا الجنوبية، المشاركة عشر مرات في المونديال، مجموعتها بسهولة.