المنتخب السوري يخسر أمام إيران بهدف

طهران (د ب أ)

استهل منتخب سوريا مسيرته في المجموعة الأولى، ضمن المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم لكرة القدم، المقررة العام المقبل، بالخسارة صفر-1 أمام مضيفه منتخب إيران في الجولة الأولى، ليحصد المنتخب الإيراني أول ثلاث نقاط في مشواره بالمجموعة. وعلى ملعب «آزادي» بالعاصمة الإيرانية طهران، ارتدى علي رضا جهانبخش ثوب الإجادة في اللقاء، عقب تسجيل هدف منتخب إيران الوحيد في الدقيقة 56.

قدم منتخب سوريا أداءً جيداً في الشوط الأول، وفاجأ المدرب نزار المحروس نظيره الإيراني بالتشكيلة الأساسية، بإشراكه سعد أحمد وإسراء حموية في الدفاع، نتيجة غياب أحمد الصالح وعمرو الميداني، وقدم عبدالرحمن ويس، الذي خاض مبارياته الرسمية الأولى، الإضافة القوية، وكاد محمد عثمان أن يمنح «نسور قاسيون» هدف السبق، إثر تسديدة بعيدة المدى، وأهدر عمر خربين فرصة ذهبية من داخل منطقة الجزاء، لمنح سوريا الأسبقية في النتيجة.

وعاب منتخب سوريا غياب التركيز في بداية الشوط الثاني، الأمر الذي أسهم في نجاح صاحب الأرض للتقدم في النتيجة بهدف علي رضا.

وفي الدقائق المتبقية حاول منتخب سوريا العودة في النتيجة، ولو إدراك التعادل على الأقل، إلا أن كل هجماته باءت بالفشل، ليخسر الفريق السوري أول ثلاث نقاط في بداية مشواره بتصفيات المرحلة الثالثة والحاسمة لتصفيات آسيا إلى نهائيات مونديال 2022.