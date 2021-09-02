«الأولمبي» يكسب تجربة حتا

معتصم عبدالله (دبي)

حول منتخبنا الوطني الأولمبي لكرة القدم، تأخره أمام فريق حتا بهدف إلى فوز 2-1، في التجربة الودية التي أقيمت، مساء أمس الأول، على استاد الفجيرة، ضمن برنامج معسكر الإعداد الداخلي لـ «الأبيض الأولمبي»، والمستمر حتى الثلاثاء المقبل، تأهباً لبطولة غرب آسيا للمنتخبات الأولمبية، والتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً المقررة في أوزبكستان عام 2022.

وسجل «الثنائي» عبد الله إدريس من «ركلة جزاء»، ومروان فهد ثنائية «الأبيض الأولمبي» أمام حتا في الودية الأولى، خلال التجمع الحالي بالفجيرة، حيث يتأهب منتخبنا لمواجهة ضيفه العراق في مباراتين وديتين على التوالي يومي السبت والاثنين المقبلين على استاد الفجيرة.

وتدخل التجارب الودية في معسكر الفجيرة الذي يعد المحطة الرابعة في إعداد منتخبنا الوطني الأولمبي، ضمن تحضيراته لخوض النسخة الثانية من بطولة غرب آسيا للمنتخبات تحت 23 عاماً، والمقررة بالسعودية من 4 إلى 12 أكتوبر المقبل، تعقبها المشاركة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً.

وتستضيف الإمارات من 23 إلى 31 أكتوبر المقبل، مباريات المجموعة الخامسة في التصفيات، والتي تجمع منتخبات الإمارات، عُمان والهند وقيرغيزستان، في إطار المنافسة ضمن المقاعد الـ 15 المؤهلة للنهائيات والانضمام إلى أوزبكستان مستضيفة النسخة الخامسة من البطولة، والتي ستقام للمرة الأولى في منطقة وسط آسيا.