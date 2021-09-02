5 صفقات إعارة تنعش «البرتقالي»

رضا سليم (دبي)

نجحت إدارة عجمان في إبرام الصفقة الخامسة، على سبيل الإعارة، بانضمام عبدالله جاسم لاعب الوصل معاراً حتى نهاية الموسم، وطبقت إدارة «البرتقالي» سياسة إبرام صفقات الإعارة بشكل واسع هذا الموسم، حيث تعاقدت مع 3 لاعبين من شباب الأهلي على سبيل الإعارة، وهم: البرازيلي لياندرو للموسم الثاني على التوالي، في فئة المقيم، وهو من الصفقات المتميزة للفريق، ومكسب كبير بالأداء الذي يقدمه، وأيضاً سعيد سليمان وسعيد جاسم من النادي نفسه، فيما كانت الإعارة الخامسة اللاعب الكولومبي يورليز مينا مهاجم سيزار باييخو البيروفي، والذي ظهر بمستوى جيد مع الفريق في المباراة الأولى.

وينتظر الجهاز الفني بقيادة الصربي جوران، ردة فعل اللاعبين المعارين مع الفريق، خاصة أن مباراة اتحاد كلباء في الجولة الثالثة المقبلة، ستظهر فيها وجوه جديدة، مثل سعيد جاسم وعبدالله جاسم، طبقاً لرؤية الجهاز الفني، في الدفع بهما خلال المباراة من عدمه، بعدما انضما للتدريبات خلال الأيام الماضية.

من ناحية أخرى، خسر عجمان أمام مصفوت في المباراة الودية التي جرت بينهما بملعب «البرتقالي»، وأقيمت من 3 أشواط، وحرص الجهاز الفني على الدفع باللاعبين الذين لم يشاركوا مع الفريق في أي مباراة حتى الآن في الشوط الأول، فيما أشرك البدلاء في الشوط الثالث، وفي الثالث لعب بالفريق الأساسي، ليكتفي جوران بمباراة ودية واحدة، قبل عودة الدوري، حيث منح اللاعبين راحة لمدة يومين، على أن تستأنف التدريبات يوم السبت.