العنبري يطمئن على «الملك» قبل حوار «الإمبراطور»

علي معالي (الشارقة)

اطمأن عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة، على جاهزية لاعبيه، من خلال المباراة الودية التي خاضها أمام دبا الفجيرة، وانتهت بالتعادل 1-1، على ملعب «الملك»، حيث دفع على مدار الشوطين بالعناصر الأساسية والأسلحة المهمة التي يعتمد عليها هذا الموسم.

ونجح البرازيلي برنارد دوراتي في تسجيل هدف جميل، يؤكد براعته في التصرف بالكرة داخل منطقة الجزاء، وأدرك به الشارقة التعادل، وسبقه زميله لوان بيريرا بتسجيل هدف دبا بالخطأ في مرماه.

بدأ «الملك المباراة» بتشكيلة تضم درويش محمد، سالم سلطان، حمد جاسم، عبدالعزيز الكعبي، خالد الظنحاني، ماركوس ميلوني، لوان بيريرا، كايو لوكاس، خالد باوزير، بيرنارد دوارتي، أحمد العطاس.

وفي الشوط الثاني لعب بتشكيلة «مغايرة» نسبياً عندما دفع العنبري بكل من مايد محسن، سالم سلطان، جوستافو، عبدالعزيز الكعبي، علي الظنحاني، خالد الظنحاني، محمد عبدالباسط، لوان بيريرا، كايو لوكاس، سالم صالح، وأحمد العطاس.

جاءت المباراة إيجابية من خلال تجربة عدد من اللاعبين، مع مزيد من الانسجام بين الجدد والقدامى.

يستعد الشارقة من خلال «الودية» لعودة مباريات «دوري أدنوك للمحترفين»، حيث يلتقي في الجولة الثالثة مع الوصل في مباراة مرتقبة بين الفريقين يوم 10 سبتمبر الجاري، على استاد الشارقة، ويتصدر «الملك» قمة الدوري مناصفة مع العين وشباب الأهلي برصيد 6 نقاط من مباراتين.

من جانب آخر، تقرر تمديد فترة التسجيل والانضمام لفرق المراحل السنية بالنادي، نظراً للإقبال الكبير، حيث تجاوز عدد المتقدمين 400 لاعب، على أن تجرى لهم الاختبارات اللازمة، تمهيداً لقيدهم ضمن فرق النادي للمراحل السنية المختلفة.