منتخب المواي تاي يشارك في «عربية العراق»

أبوظبي (الاتحاد)

وصل منتخبنا الوطني تحت 23 سنة للمواي تاي، أمس إلى محافظة السليمانية بإقليم كردستان العراق للمشاركة في بطولة النخبة العربية تحت 23 سنة للمواي تاي، التي تنطلق غداً، بمشاركة 12 دولة هي بجانب الإمارات والعراق المستضيف، الأردن، مصر، الجزائر، سوريا، لبنان، ليبيا، المغرب، وفلسطين، موريتانيا، اليمن، ويضم منتخبنا اللاعبين محمد مرضي المشارك في منافسات وزن تحت 67 وإبراهيم بلال في وزن تحت 60.

وأكد طارق المهيري عضو مجلس إدارة اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، المدير التنفيذي للاتحاد، أمين عام الاتحاد العربي عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي، أن منتخبنا أكمل استعداداته ليكون جاهزاً للبطولة، وسط متابعة واهتمام عبدالله سعيد النيادي، رئيس اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، رئيس الاتحاد العربي للمواي تاي، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي.

ويلتقي بطل منتخبنا الوطني محمد مرضي مع المغربي حمزة رشيد للظفر بحزام WMC في مواجهة نارية وقوية، بينما يواجه بطلنا إبراهيم بلال، اللبناني عبدالله اونداش للمنافسة على حزام WMC، وقد أكملا جاهزيتهما للمشاركة في البطولة، التي تأتي بعد النجاح الذي تحقق في النسخة الأولى التي أقيمت بالأردن والثانية التي أقيمت في تونس، ويأتي تنظيمها قبل منافسات بطولة العالم للمواي تاي التي ينظمها الاتحاد الدولي للمواي تاي(إيفما) بمدينة فوكيت التايلاندية ديسمبر المقبل.

وتشهد البطولة مشاركة 26 لاعباً ولاعبة يتنافسون في 13 نزالاً على مستوى متكافئ من الندية والإثارة، مما يسهم في مزيد من الاحتكاك واكتساب الخبرات للاعبين المشاركين بعد تألقهم في النسخة الأخيرة من البطولة العربية المفتوحة التي أقيمت في العاصمة أبوظبي، والتي كشفت العديد من الأبطال العرب الذين ينتظرهم المستقبل.

يذكر أن بعثة منتخب الإمارات للمواي تاي تضم طاقم الحكام الدولي المكون من عمر المرزوقي رئيس لجنة الحكام في اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، وراشد آل علي، أحمد الخشوعي ومشاري المنصوري، الذين سيشاركون في إدارة منافسات البطولة والإشراف عليها.

الجدير بالذكر أن المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية اعتمد مؤخراً رياضتي المواي تاي والكيك بوكسينج ضمن الألعاب الرياضية الأولمبية، اعتباراً من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية القادمة التي تحمل الرقم 33، وتقام عام 2024 في باريس أو التي تليها في لوس أنجلوس عام 2028، بعد عرض التوصية على الجمعية العمومية العادية «كونجرس» اللجنة الأولمبية الدولية الذي انعقد على هامش أولمبياد طوكيو مؤخراً.