مبابي يغادر معسكر «الديوك»



باريس (أ ف ب)

غادر كيليان مبابي مهاجم منتخب فرنسا معسكر «الديوك»، إثر إصابته في ربلة الساق خلال مباراة فريقه ضد البوسنة والهرسك ضمن تصفيات مونديال 2022، وسيغيب بالتالي عن المباراتين التاليتين لفريقه ضد أوكرانيا وفنلندا بحسب ما جاء في صحيفة «ليكيب» الفرنسية.

وخضع مهاجم باريس سان جيرمان لفحوصات بأشعة الرنين المغناطيسي، من دون أن تظهر أي تمزق عضلي، لكن الجهاز الفني للمنتخب الفرنسي لم يشأ ان يتخذ أي مخاطرة.

وبعد محادثات مع سان جيرمان قرر الطرفان أن يعود اللاعب الى ناديه لتلقي العلاج.

وكان المنتخب الفرنسي بطل العالم في النسخة الأخيرة في روسيا عام 2018 سقط في فخ التعادل 1-1 مع البوسنة والهرسك على أرضه، وسيتوجه الى كييف لمواجهة أوكرانيا السبت قبل أن يختتم مبارياته ضد فنلندا في مدينة ليون الثلاثاء المقبل.