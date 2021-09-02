«الصفراء» تجبر رونالدو على المغادرة!



لشبونة (أ ف ب)

غادر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو معسكر منتخب بلاده الذي يخوض التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2022، عقب كتابته التاريخ حيث بات أفضل هداف في تاريخ المنتخبات الوطنية إثر تلقيه بطاقة صفراء ستمنعه من خوض المباراة المقبلة، بحسب ما أفاد الاتحاد المحلي للعبة.

وسجل رونالدو ثنائية متأخرة قاد بها البرتغال للفوز على إيرلندا 2-1 في فارو ضمن منافسات الجولة الرابعة للتصفيات الأوروبية، ليرفع رصيده من الأهداف الدولية بداية إلى 110 وثم إلى 111 في 180 مباراة دولية، متجاوزاً الرقم القياسي السابق الذي كان يتقاسمه مع الإيراني علي دائي «109».

وبعدما احتفل بهدفه الثاني في الدقائق القاتلة «90+6» في تلك الأمسية، عمد «سي آر7» البالغ 36 عاماً إلى نزع قميصه لينال بطاقة صفراء ستمنعه من خوض لقاء أذربيجان الثلاثاء المقبل.

وكان رونالدو أهدر ركلة جزاء بعد خطأ من مدافع أيرلندا جيف هندريك على برونو فرنانديش كما أكدت تقنية الحكم المساعد «في أيه آر»، لكن نجم ريال مدريد السابق أضاعها بعدما تصدى لها الحارس الإيرلندي جافن بازونو «15».

وغادر رونالدو العائد حديثاً إلى فريقه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي من يوفنتوس الإيطالي معسكر «سيليساو» قبل اللقاء الودي أمام قطر والذي سيقام في المجر السبت، بعدما «تم أعفاؤه من تمارين المنتخب الوطني» بحسب ما قال الاتحاد البرتغالي.

وانفردت البرتغال بصدارة المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط وبفارق 3 نقاط عن صربيا (7) مع مباراة أقل، فيما تحتل لوكسمبورغ المركز الثالث (6) وتليها إيرلندا وأذربيجان من دون نقاط.