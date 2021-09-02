«أبوظبي الرياضي» يطلق سباقين مجتمعيين للتأهل لبطولة العالم للسبارتن

أبوظبي (الاتحاد)



كشف مجلس أبوظبي الرياضي وسبارتن آرابيا عن تنظيم سباقين مجتمعيين للتأهل لبطولة العالم للسبارتن التي ستحتضنها أبوظبي في الفترة ما بين 3- 5 ديسمبر 2021 في منطقة الظفرة وتحديداً في مدينة ليوا «تل مرعب» وللمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، وخارج الولايات المتحدة الأميركية.

ويقام السباق المؤهِل الأول على مدار يومي الجمعة والسبت 8 و9 أكتوبر في نادي الغزال للجولف بشعار «التوعية بسرطان الثدي»، بحيث تخصص منافسات اليوم الأول للإناث من مختلف الفئات العمرية، فيما سيكون سباق اليوم التالي مختلطاً ومتاحاً للذكور من مختلف الفئات العمرية، ويتكون سباق الـ «سبرينت» من 20 حاجزاً عبر مسافة يبلغ طولها 5 كم. فيما يقام السباق المؤهِل الثاني يوم الجمعة 5 نوفمبر في حديقة الحيوانات بالعين، ويتضمن مسافات الـ «سبرينت» 5 كم/ 20 حاجزاً، والـ سوبر«10 كم / 25 حاجزاً، وهاريكان هيت» المخصص للتحدي على مدار 4 ساعات، وسباقات مخصصة للأطفال، ما يعتبر فرصة لجميع المشاركين للتأهل والمشاركة في بطولة العالم لسبارتن 2021.

من جانبه أكد عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي أهمية تنظيم السباقان المؤهلان إلى بطولة العالم للسبارتن خلال شهري أكتوبر ونوفمبر في نادي الغزال للجولف وفي حديقة الحيوانات بالعين على التوالي، واللذان سيمنحان الفرصة للمشاركين التأهل إلى بطولة العالم للسبارتن في ديسمبر المرتقب. وقال العواني: سلسلة السباقات التأهيلية في أكتوبر ونوفمبر وسلسلة سباقات بطولة العالم في ديسمبر، تعد إضافة فريدة لقائمة الأحداث الرياضية العالمية التي تستضيفها أبوظبي، وإضافة مهمة لقائمة الأحداث الرياضية المجتمعية كذلك، التي تهدف لجعل الرياضة أسلوب الحياة الصحي واليومي لجميع أفراد المجتمع. وأضاف: نعمل في مجلس أبوظبي الرياضي على تنفيذ رؤية القيادة الرشيدة من خلال الاستضافة المرتقبة للبطولة العالمية وسباقاتها المؤهلة، وأن تكون البطولة علامة فارقة في الأحداث العالمية التي تستضيفها العاصمة أبوظبي على مدار العام، والتي ستقام بالتزامن مع احتفالات الدولة باليوبيل الذهبي.

وأختتم: نرحب بجميع المشاركين في السباقات المؤهلة في أكتوبر ونوفمبر، وفي سباقات بطولة العالم المرتقبة في ديسمبر، ونتمنى للجميع حظاً موفقاً وتجربة ممتعة ومميزة ومفيدة وفريدة في آن معاً.

الجدير بالذكر أن الحدث الأبرز خلال بطولة العالم للسبارتن هو سباق «سبارتن بيست» لمسافة النصف ماراثون والذي يحتوي على مزيج من الجري السريع، والتسلق شديد الصعود، والجري في الطبيعة الصحراوية عبر أكثر من 30 حاجزاً. كما تجدر الإشارة إلى أن تنظيم جميع السباقات سيأتي وفقاً للسياسات والإرشادات المتبعة للحد من تفشي فايروس كوفيد 19، بحيث يلتزم الجميع بالتطعيم أولاً، وتقديم نتائج اختبار المسحات قبل السباق بـ 48 ساعة على الأقل، إضافة إلى مجموعة من الضوابط والإرشادات الأخرى التي سيتم التشديد على تطبيقها بدقة متناهية.