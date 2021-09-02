ناسيمنتو: مستقبل واعد ينتظر رياضة الجو جيتسو في الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

أشاد اليساندرو ناسيمنتو، رئيس لجنة الحكّام باتحاد اللجو جيتسو، بالمستوى المتميّز الذي وصلت إليه ممارسة اللعبة في الإمارات من حيث الأسلوب والاستراتيجية، وأكد أنه على يقين بأن مستقبل اللعبة يدعو للتفاؤل، وأن الاتحاد يقدم تجربة استثنائية غير مسبوقة تجعله أكبر مطور لتلك الرياضة في العالم.

ومع استعداد أبوظبي لاستضافة الجولات الأخيرة من دوري أم الإمارات للجو جيتسو، أشار ناسيمنتو إلى أهمية اتساع قاعدة ممارسة اللعبة بين الفتيات في الدولة وقال: «لم تكن هذه الرياضة سابقاً منتشرة على نطاق واسع بين الفتيات، إلا أن العدد الحالي للاعبات المسجّلات في المنافسات وصل إلى عدد الرياضيين من الرجال. وتوجد الكثير من السيدات اللواتي يتدرّبن لدخول مجال التحكيم، ما يعزّز نموّ الرياضة في مختلف جوانبها. وتحظى السيدات الإماراتيّات بدروس وبرامج مخصّصة تكون مقاعدها محجوزة بالكامل، وبشكل دائم، ما يؤكد على ارتفاع وتيرة مشاركة المرأة الإماراتيّة في الرياضة».

وفي ضوء النموّ الكبير لرياضة الجو جيتسو في الإمارات بفضل الدعم القويّ لبرامجها، تشهد طلبات التقدّم للتحكيم ارتفاعاً ملحوظاً. واستناداً إلى خبرته الواسعة في فنون تحكيم الجو جيتسو، قدّم ناسيمنتو نصائحه للحكّام في المستقبل قائلاً: «يعتبر حبّ الرياضة ميزةً أساسية لأي حكمٍ ناجح. والتحكيم ليس بالأمر السهل نظراً للأساليب والتقنيات المتنوّعة التي يستخدمها الرياضيون على بساط النزال. ومن المهم أن يواصل الحكّام اكتساب المعرفة، حتى في غياب المنافسات، إذ نقوم كحكّام بمشاهدة البطولات الدولية للتعرّف على نوعية الأساليب التي ابتكرها اللاعبون، ومدى توافقها مع قواعد رياضتنا. ويجتمع الحكّام لمناقشة هذه الأساليب الجديدة والمبتكرة التي تتقدم بها الرياضة، وهو ما يصعب القيام به في غياب الشغف».

وأشار ناسيمنتو: «تلعب التكنولوجيا دوراً أساسياً في التحكيم على البساط. ونمتلك اليوم فرصة أكبر لتعزيز معرفتنا التحكيمية بفضل الندوات التي يتم تنظيمها عن طريق الإنترنت، وهو ما لم يكن متاحاً قبل سنوات. وفيما يخص البطولات والمنافسة، نستخدم تقنية التحكيم بمساعدة الفيديو، والمزوّدة بكاميرات على جانب بساط النزال. ويلتقط البرنامج الحركات لمراجعتها بالحركة البطيئة، ومن زوايا مختلفة. ويتواجد حكمان على الطاولة بشكل دائم لمشاهدة النزالات. وتسهم هذه التقنية في إجراء المراجعات الضرورية لأي من التقنيات».

وشدد ناسيمنتو على الدور الكبير الذي سيلعبه الذكاء الاصطناعي في مستقبل التحكيم، والذي سيوضح عدد مرّات الإسقاط التي قام بها اللاعب خلال النزال، وقال: «نحصل حالياً على كثير من البيانات بعد انتهاء المباراة، والتي تشمل عدد النزالات المحسومة بحركة إخضاع، أو بالنقاط، أو بحسب قرار الحكّام، لكن سرعان ما سنتمكن من الحصول على هذه البيانات في الوقت الفعلي».