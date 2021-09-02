40 لاعباً في تجمع منتخب المبارزة استعداداً للموسم الجديد

علي معالي (دبي)

انتظم 40 لاعباً ولاعبة في معسكر منتخب المبارزة الذي انطلق في الصالة المغطاة بنادي الثقة للمعاقين، استعداداً للموسم الرياضي الجديد والمشاركات الدولية المقبلة التي تنتظر المنتخب. شهد التدريبات المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للمبارزة، ويشارك في التجمع نخبة من المدربين والخبراء الإيطاليين والعرب، بالإضافة إلى مجموعة من أبطال اللعبة في مقدمتهم: أدهم معتز المصنف الأول عالمياً للشباب. وعقد رئيس الاتحاد، بحضور الدكتورة هدى المطروشي الأمين العام، عدة جلسات مع لاعبي المنتخب الوطني لحثهم على بذل المزيد من الجهود للارتقاء بمستوياتهم لتحقيق الطموحات،

وأكد للاعبين بأن الاتحاد ماض قدماً في تنظيم المزيد من المعسكرات، سواء الداخلية أو الخارجية، لصقل وتنمية مهارات لاعبينا والارتقاء بمستوياتهم لتحقيق المطلوب. استمع رئيس الاتحاد إلى وجهات نظر لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني ومقترحاتهم بشأن الموسم الجديد، حيث عبر اللاعبون عن سعادتهم بعودة النشاط والتجمعات والمعسكرات والفعاليات الدولية.

واطلع المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي على التحضيرات النهائية الخاصة باستضافة بطولة الأندية العربية للمبارزة التي تنظمها شركة تيما الدولية، بإشراف كل من الاتحادين العربي والإماراتي، وتستضيفها صالة نادي الثقة للمعاقين والتي تنطلق فعالياتها السبت المقبل وتستمر لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة واسعة لأكثر من 190 لاعباً ولاعبة يمثلون أندية الدول العربية وفي مقدمتها أندية الإمارات وهي بني ياس والشارقة وشباب الأهلي والفجيرة ومؤسسة المرأة بالشارقة وأكاديمية ام كي اف ايه بدبي، وأندية العراق؛ الاتصالات والبصرة، ونادي الصيد ومدينة نصر (مصر) ونادي الشرطة(سوريا) ونادي جولد فنسج (قطر)، وتعد البطولة بداية عودة النشاط للاتحاد العربي للمبارزة بعد فترة توقف استمرت لأكثر من عام ونصف العام.

وأكد المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي بأن استضافة الإمارات لبطولة الأندية العربية هي إشارة بدء لعودة نشاط الاتحاد العربي، وأن المشاركة الواسعة تؤكد على شغف أسرة المبارزة العربية لعودة النشاط والمشاركة الجادة بالبطولة.وقدم الشكر لمجلس الشارقة الرياضي ونادي الثقة للمعاقين لاستضافة المعسكر الدولي وبطولة الأندية العربية وتقديم كافة الدعم لاتحاد المبارزة في شتى المجالات.