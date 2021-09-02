«بشرى» تعانق ناموس الحقايق في الوثبة

عبدالله عامر (الوثبة)

انطلقت، اليوم، بميدان الوثبة للهجن، فعاليات موسم سباقات الهجن العربية الأصيلة 2021-2022، بمنافسات سن الحقائق لهجن أبناء القبائل في تمهيدي الوثبة،

وشهد الميدان الجنوبي للهجن بالوثبة مشاركة عدد كبير من المطايا من هجن أبناء القبائل في سن الحقائق التي أقيمت لمسافة 3 كلم، على مدار 25 شوطاً.

ونجحت «بشرى» لحمد سعيد بالكيلة العامري في حصد ناموس أول أشواط تمهيدي الوثبة بعد أن توجت باللقب مسجلة أفضل توقيت زمني بـ 4.26.5 دقيقة، فيما نال «شواش» لناجي مسفر العجمي لقب الشوط الثاني بتوقيت قدره 4.27.6 دقيقة.

وانتزعت «شله» لسعيد خليفة الخييلي ناموس الشوط الثالث للحقائق الأبكار بعد أن حلت في المركز الأول بتوقيت 4.30.2 دقيقة، فيما حلقت «أفكار» لخميس عتيق الرميثي بناموس الشوط الرابع بتوقيت 4.28.7 دقيقة.

وحصد «البحر» لعبدالعزيز جفران لقب الشوط الخامس للحقائق الجعدان مسجلاً توقيتاً قدره 4.31.5 دقيقة، بينما أضافت «صبحة» اللقب الثاني لشعار خميس عتيق الرميثي في الشوط السادس، أما الشوط السابع فكان من نصيب حمد سعيد بالكيلة العامري.

وشهد الشوط الثامن تألق «وضوح» لحمد سعيد المزروعي وحصولها على المركز الأول، بينما حصدت «الظفرة» لحمد سالم بالشرقي العامري ناموس الشوط التاسع، و«الكايد» لحمد سعيد بالكيلة العامري في المركز الأول بالشوط العاشر. وكان اتحاد سباقات الهجن قد أعلن عن روزنامة موسم 2021-2022 والذي دشن فعالياته امس، ويستمر حتى مارس المقبل، حيث يشهد العديد من السباقات، أبرزها مهرجان جائزة زايد الكبرى، ومهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، وختامي الوثبة.

