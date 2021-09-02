الحياة تعود لملاعب السلة بـ «كأس الاتحاد»

علي معالي (دبي)

تنطلق غدا أولى مسابقات الموسم الجديد في كرة السلة للرجال بمباراتين في بطولة كأس الاتحاد المفتوحة التي تشهد مشاركة فريقين من الجاليات، وهو ما يحدث لأول مرة في ظل التطورات الجديدة في اللعبة بتقليص أنديتنا لنشاط اللعبة في فئة الرجال.

يشارك في هذه النسخة 6 أندية تم تقسيمهم إلى مجموعتين، تضم الأولى النصر والوصل وبول أبوف أول، وتضم المجموعة الثانية الشارقة والبطائح وأكاديمية جام.

تقام مباريات الدور الأول بنظام الدوري من دور واحد لكل مجموعة على حدة، ويتم تحديد المراكز من الأول حتى الثالث لكل مجموعة، وتتأهل الفرق التي تحتل المركز الأول في كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي مباشرة، وفي الدور التمهيدي تقام المباريات بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وفي مرحلة نصف النهائي تقام المباريات بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.

يلتقي في الجولة الأولى النصر مع فريق أول أبوف أول الساعة السابعة والربع على صالة نادي النصر، والشارقة مع أكاديمية جام على صالة الملك، في التاسعة والنصف. وتقام الجولة الثانية الثلاثاء المقبل بين الوصل والنصر، والبطائح ضد الشارقة، ويسدل الستار على هذه البطولة بالمباراة النهائية التي تحدد لها 21 من الشهر الجاري.