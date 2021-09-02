بنزيمة: مبابي «ملكي»



باريس (د ب أ)

يرى المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة أن مواطنه كيليان مبابي سينضم عاجلاً أو آجلاً إلى صفوف فريقه ريال مدريد الإسباني.

وذكرت تقارير إعلامية أن ريال مدريد عرض 200 مليون يورو «237 مليون دولار» لضم مبابي من سان جيرمان في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية، وهي قيمة مالية مبالغ فيها بالنسبة للاعب يقضي الموسم الأخير في عقده.

وتردد أن سان جيرمان لم يرد على هذا العرض، وهو الثالث للنادي الملكي في فترة الانتقالات الصيفية ، مما يعني بقاء مبابي مع الفريق الفرنسي بجانب الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار.

ولكن مبابي يحق له التفاوض مع ريال مدريد بداية من يناير المقبل، في ظل رغبته الشديدة في الانتقال إلى سانتياجو برنابيو.

وقال بنزيمة لمحطة «ار تي ال»: إنه لاعب سينضم لصفوف ريال مدريد عاجلاً أو أجلا، أود أن يكون معي اليوم في مدريد.