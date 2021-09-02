«الآسيوي» يرشح لابا للقب الأفضل في «الغرب»



كوالا لمبور (وام)

رشح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لابا كودجو مهاجم العين، ضمن أبرز اللاعبين في دوريات غرب آسيا خلال أغسطس الماضي.

ونشر تقريراً موسعاً على موقعه الرسمي، متضمناً اختياراته لعدد من الأسماء المهمة التي ساعدت أنديتها في تحقيق نتائج طيبة خلال أغسطس، فاتحاً المجال أمام الجمهور للاستفتاء حولهم، بهدف اختيار أفضل لاعب في دوريات غرب آسيا.

وتضم القائمة إلى جانب لابا كلاً من أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة السعودي، وأندرسون تاليسكا «النصر السعودي»، ومحمود زعترة «الوحدات الأردني»، ويزن النعيمات «سحاب الأردني»، وخالد المبيض «الوحدة السوري».