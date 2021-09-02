مواعيد مباريات «أبيض السيدات» في تصفيات كأس آسيا



دبي (الاتحاد)

حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مواعيد مباريات التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا للسيدات في الهند 2022، والتي تستضيفها العاصمة القيرغيزية بيشكيك من 18 إلى 24 أكتوبر المقبل.

ويستهل منتخبنا للسيدات مشواره بمواجهة جوام يوم 18 أكتوبر، ويلعب المباراة الثانية أمام لبنان يوم 21 أكتوبر، وفي المباراة الثالثة يواجه ميانمار يوم 24 من الشهر ذاته، وذلك ضمن المجموعة الرابعة.

وكان الاتحاد الآسيوي قرر استضافة قيرغيزستان لمباريات التصفيات بدلاً من لبنان، ويُشارك فيها 27 منتخباً، بعد انسحاب تركمانستان من المجموعة الأولى، ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة من المجموعات الثماني إلى النهائيات التي تقام بالهند من 20 يناير إلى 6 فبراير 2022.