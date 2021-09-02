العروبة يواجه الوصل والفجيرة ودياً

فيصل النقبي (الفجيرة)

شدد التونسي فتحي العبيدي مدرب العروبة، على أهمية اللقاءات الودية التي يخوضها الفريق مطلع الأسبوع المقبل، مع الوصل والفجيرة، بعد البداية المتعثرة للفريق في دوري أدنوك للمحترفين

ويلعب العروبة في ضيافة الوصل يوم السبت تجربة يجرب خلالها عدداً من اللاعبين، كما يلعب في اليوم التالي مع الفجيرة على ملعب العروبة.

وتأتي المباراتان من أجل تجهيز الفريق جيداً لمباريات الجولتين الثالثة والرابعة، حيث لم يحقق العروبة أي نقطة خلال أول جولتين، واستقبلت شباكه 9 أهداف أمام الوحدة والنصر.

وأشار العبيدي إلى أن الفريق وبهذه التجارب يصل إلى الدرجة المطلوبة من الانسجام، مما يمكنه من التجهيز بصورة أفضل وظهور مختلف ابتداءً من الجولة الثالثة.