مالكوم وكلاودينيو «عودة إجبارية»

ريو دي جانيرو (د ب أ)

اضطر المنتخب البرازيلي لإعادة اثنين من لاعبيه المحترفين إلى ناديهما في روسيا قبل مبارياته في مشواره في تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022، وذلك بعد حرمان الفريق من نجومه المحترفين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعاد مالكوم وكلاودينيو ثنائي زينيت سان بطرسبرج إلى روسيا بناء على طلب من النادي، عقب انضمامها لمنتخب السامبا يوم الجمعة الماضي.

وأوضح اتحاد الكرة البرازيلي أنه تقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا».

ورفضت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز إرسال اللاعبين المحترفين إلى المنتخبات الوطنية في الدول المدرجة على القائمة الحمراء للحكومة البريطانية ومن بينها البرازيل، حيث سيكونون في حاجة للعزل الطبي لدى عودتهم إلى بريطانيا.

ونتيجة لذلك، تعرض المنتخب البرازيلي لنقص عددي مؤثر في صفوفه خلال مبارياته أمام تشيلي فجر غد «الجمعة»، والأرجنتين يوم الأحد، وبيرو يوم الخميس المقبل.

وسيكون بإمكان المنتخب الأرجنتيني الاعتماد على إيميليانو مارتينيز وإيميليانو بونديا بعد حصولهما على استثناء من فريق أستون فيلا الإنجليزي.

لكن أستون فيلا أكد قدرة اللاعبين على خوض أول مباراتين فقط من التصفيات.