برشلونة «الرابح» في صفقة «الديك»!



أنور إبراهيم (القاهرة)

كشفت وسائل الإعلام الإسبانية النقاب عن تفاصيل عقد النجم الفرنسي أنطوان جريزمان مع ناديه الجديد- القديم أتلتيكو مدريد، بعد أن عاد إليه قادماً من برشلونة.

ويتواجد جريزمان حالياً مع منتخب بلاده، حيث يلعب 3 مباريات في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، والتي بدأها بالتعادل مع منتخب البوسنة 1-1، وتبقى مباراتان إحداهما ضد منتخب أوكرانيا والأخرى أمام فنلندا، وسجل جريزمان هدف «الديوك».

وسافر جريزمان إلى كليرفونتين مركز تدريب منتخب فرنسا، وهو لاعب في برشلونة، وسيعود منه وهو لاعب في «الأتليتي».

وتوصلت إدارة برشلونة إلى اتفاق مع الجانب المدريدي على رحيله على سبيل الإعارة لمدة عامين، مع إلزام بالشراء بعد انتهائهما، مقابل 40 مليون يورو، وهكذا تخلص «البارسا» من عبء الراتب الكبير لجريزمان الذي كان يأتي بعد الأرجنتيني ليونيل ميسي، من حيث الأعلى راتباً في الفريق.

وذكرت إذاعة كوبي أن الدولي الفرنسي وافق على تخفيض راتبه من أجل الانضمام إلى أتلتيكو مدريد، حيث سيحصل هناك على راتب سنوي قدره 10ملايين يورو صافي، ولكنه لن يكون الأعلى راتباً في «الأتليتي»، وإنما سينضم إلى اللاعبين الأعلى راتباً، وهما لويس سواريز وكوكي.

ومن جهة أخرى، سيدفع أتلتيكو 10 ملايين يورو إلى برشلونة مقابل هذه الصفقة، انتظاراً لتفعيل بند إلزام الشراء النهائي بمبلغ 40 مليون يورو في «صيف 2022».

وذكرت مصادر صحفية إسبانية أنه بفضل هذه الصفقة، وعلى هذا النحو الذي تمت به، يكون النادي «الكتالوني» هو الفائز، وحقق صفقة طيبة، طالما أنه سيوفر38 مليون يورو راتب جريزمان الإجمالي خلال عامين «19مليون يورو قبل الضرائب عن كل سنة»، باعتبار أنه كان صاحب أعلى راتب في «البارسا» بعد الأرجنتيني ليونيل ميسي.