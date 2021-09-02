«الدون» يمزق «الشباك 45» بـ «القياسية 111»!

رضا سليم (دبي)

ضرب كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال موعداً مع صدارة الهداف التاريخي، بعدما سجل هدفين في مرمى أيرلندا، وفض الشراكة مع الإيراني علي دائي، ورفع رصيده «الدولي» إلى 111 هدفاً، أحرزها في شباك 45 منتخباً، منها 3 منتخبات عربية.

وخطف رونالدو الأضواء من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم لكرة القدم 2022، بعدما تصدر قائمة الهدافين الدوليين على مر التاريخ، بهدفين في مرمى أيرلندا، ليرفع رصيده إلى 111 هدفاً، ويفض الشراكة مع الإيراني علي دائي الذي أحرز 109 أهداف.

وانتظر «الدون» حتى الدقيقة 89، حتى يفض الشراكة مع دائي، عندما سجل «الهدف 110» في مرمى أيرلندا، وأعقبها بالهدف الثاني في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، وكان بإمكان النجم البرتغالي حسم الأمر مبكراً في الدقيقة 15، عندما أهدر ركلة جزاء تصدى لها الحارس جافين بازونو.

وخاض رونالدو، الذي أكمل عملية انتقاله من يوفنتوس الإيطالي إلى ناديه السابق مانشستر يونايتد الإنجليزي، اللقاء الدولي رقم 180، فيما أحرز دائي 109 أهداف، في 149 مباراة بين عامي 1993 و2006.

وسجل رونالدو أهدافه الـ 111 في مرمى 45 منتخباً، من بينها 3 منتخبات عربية، هي السعودية والمغرب ومصر، والأكثر في شباك السويد في 7 مناسبات، وبالعدد نفسه في مرمى ليتوانيا، وأخرى زار شباكها للمرة الأولى في بطولة أوروبا الأخيرة، منها ألمانيا وفرنسا.

وتساوى رونالدو في رصيده التهديفي مع دائي، خلال مشاركته مع البرتغال في كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020»، بفضل «ثنائية» في مرمى فرنسا بمرحلة المجموعات، لكنه عجز عن هز الشباك في المباراة التالية التي خسرها منتخب بلاده 0-1 أمام بلجيكا في دور الـ16 للبطولة.

وسجل رونالدو 33 هدفاً في تصفيات كأس العالم و31 هدفاً في تصفيات «اليورو»، و19 هدفاً في مباريات ودية، و14 هدفاً في اليورو، و7 أهداف في كأس العالم، و5 أهداف في دوري الأمم الأوروبية، وهدفين في كأس القارات.

وأصبح رونالدو الهداف التاريخي لـ «اليورو» برصيد 11 هدفاً، كما تقاسم صدارة هدافي النسخة الأخيرة للمسابقة مع التشيكي باتريك ستشيك، برصيد 5 أهداف لكل منهما، وأيضاً الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا «134 هدفاً».

ووجه رونالدو رسالة إلى الجماهير عبر حساباته، وقال: أنا سعيد بشكل لا يصدق، ليس فقط لأنني حطمت الرقم القياسي، ولكن في اللحظة التي مررنا بها هذا الرقم متميز جداً بالنسبة لي، وهو بالتأكيد من الإنجازات التي تشعرني بالفخر.