فان جال: هولندا ليست «طراز عالمي»

أوسلو (رويترز)

استهل لويس فان جال فترته الجديدة في تدريب منتخب هولندا لكرة القدم، بالتعادل 1-1 مع النرويج في تصفيات كأس العالم، وقال عقب المباراة إن الفريق يبتعد عن المستويات العالمية.

وقاد المدرب «70 عاماً» الفريق قبل يومين فقط من المباراة، ضمن المجموعة السابعة بتصفيات كأس العالم، وقال بعدها إن منتخب هولندا لم يلعب بجدية.

ونجحت هولندا في تعويض تأخرها وتعادلت 1-1 مع النرويج في أوسلو، ومنح إرلينج هالاند التقدم بهدف للنرويج بعد 20 دقيقة، ولكن دافي كلاسن أدرك التعادل بعد 17 دقيقة ليمنح هولندا نقطة التعادل.

وكاد الفريق الهولندي أن يحقق الفوز من آخر محاولة في المباراة، ولكن دينزل دمفريس لم يسدد بالقوة الكافية ليتصدى لها حارس النرويج.

وقال فان جال للصحفيين: «دافع المنافس باستبسال، ولم يترك لنا مساحات مما زاد الأمور صعوبة، وفي مثل هذه المواقف يجب أن تتحلى بالإبداع لكننا لم نفعل، فقدنا الكرة في مواقف لا داعي لها، وقلت للاعبين إننا لم نلعب بجدية.

وأضاف: «لا أعتقد أن منتخب هولندا الحالي من طراز عالمي، يجب أن نلعب بروح الفريق وبطريقة جماعية مثلما فعلت النرويج».

وأصبح رصيد هولندا سبع نقاط من أربع مباريات وتأتي خلف تركيا في ترتيب المجموعة.

ولم تخسر تركيا في أي مباراة حتى الآن وتعادلت 2-2 مع الجبل الأسود، ليصبح رصيدها ثماني نقاط، بينما تأتي النرويج في المركز الثالث بسبع نقاط وبفارق الأهداف عن هولندا.

وحل فان جال محل فرانك دي بور عقب مسيرة مخيبة للآمال في بطولة أوروبا، حيث خرج الفريق من دور الستة عشر أمام جمهورية التشيك.

وتستضيف هولندا منتخب الجبل الأسود في آيندهوفن يوم السبت، بينما تنتقل النرويج لمواجهة لاتفيا في اليوم ذاته.