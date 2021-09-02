ماسكيرانو: «الليجا» لم يفقد الجاذبية

بي (الاتحاد)

احتضنت دبي احتفالية انطلاق الموسم الجديد للدوري الإسباني، بوصفها المدينة الوحيدة إقليمياً التي تُقام فيها هذه الاحتفالية، نظراً للأهمية الاستراتيجية للإمارات التي يقيم على أرضها أكثر من 200 جنسية، وتأثيرها المهم على مستوى المنطقة بأكملها، مع تطلع «الليجا» لتعزيز حضورها على المستوى العالمي.

وشهد الاحتفالية النجم الأرجنتيني السابق خافيير ماسكيرانو الذي حصد عدة ألقاب بارزة في مسيرته مع برشلونة، وذلك عن طريق تقنية الفيديو.

ووجه ماسكيرانو، عدة رسائل لجماهير الإمارات والمنطقة، مؤكداً أن الدوري الإسباني ما زال يملك الجاذبية اللازمة للاهتمام به، رغم رحيل لاعب بحجم وقيمة مواطنه ليونيل ميسي، لكن الجمهور لن يتخلى عن العلاقة التاريخية، ولن يتوقف عن مساندة فرقه المفضلة، وتحديداً قطبي «الكلاسيكو» برشلونة وريال مدريد.

وأكد ماسكيرانو أن أتلتيكو مدريد لم يعد مجرد «فريق عابر»، ولكنه قادر على الاحتفاظ باللقب مرة أخرى، فيما ستكون المنافسة أقوى بالنظر إلى التعزيزات التي قامت بها مختلف الفرق.

ويرى ماسكيرانو أن ارتداء أنسو فاتي الرقم 10 في برشلونة، مسؤولية كبيرة ويدرك تماماً حجم الضغوط الملقاة على اللاعب، لكنه أكد أن فاتي القادم من أكاديمية «لاماسيا» لديه المقومات التي تؤهله للنجاح، وهو ما أثبته خلال فترة صعوده.