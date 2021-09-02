الشارقة وشباب الأهلي.. «كلاسيكو» في افتتاح أقوياء اليد

رضا سليم (دبي)

يدشن دوري أقوياء اليد النسخة 45 مساء الغد، بمشاركة 8 فرق فقط، حيث تشهد ضربة البداية مواجهة نارية تجمع بين الشارقة وشباب الأهلي في مباراة الكلاسيكو التي ستقام في الخامسة مساء، وتشهد الجولة الأولى مواجهة قوية بين العين والنصر بصالة البنفسج، وتستكمل الجولة السبت بمباراتين، تجمع الأولى بين مليحة والوصل بصالة مليحة والجزيرة مع دبا الحصن بصالة فخر أبوظبي.

وتشهد النسخة الجديدة من موسم كرة اليد للرجال وجوهاً جديدة على مستوى اللاعبين الأجانب والمقيمين والمدربين، حيث يتواجد 5 لاعبين محترفين فقط في 5 فرق، هم: التشيكي مايكل كاسال لاعب العين، والفرنسي ليو انتوين رناود في الجزيرة ومواطنه ايروان مانويل كادجي لاعب شباب الأهلي، والرابع التونسي مصباح الصانعي، والخامس الجابوني يفيس فيري لاعب مليحة.

وعلى مستوى اللاعبين المقيمين يتواجد 6 لاعبين بجانب لاعب واحد من أبناء المواطنات، هو حسين مرتضي لاعب النصر، واثنان من مواليد الدولة هما محمود فايز لاعب الشارقة وأحمد سعيد لاعب مليحة، وبقية اللاعبين المقيمين هم: الكرواتي نيكولا كيدزو لاعب العين ومواطنه فيليب جوريسيك لاعب الجزيرة، والجابوني يانيك كريستيان لاعب الوصل، والجزائري زهيم نايم لاعب الشارقة، والتونسي أسامة الغشام لاعب شباب الأهلي، والجزائري أسامة حلحال لاعب مليحة.

وعلى مستوى المدربين يقود المدرسة التدريبية في الأندية 8 مدربين من 4 دول هي الإمارات ومصر وتونس والجزائر، بمعدل مدربين اثنين من كل دولة، حيث يستمر خالد أحمد البلوشي في قيادة فريق الوصل وأيضاً سعيد محمد مدرب النصر، فيما يواصل المصري هاني الفخراني قيادة فريق الشارقة ومواطنه محمد كشك في قيادة دبا الحصن، ويستمر التونسي وليد عمر على رأس الجهاز الفني للجزيرة ومواطنه عدنان بالحارث يكمل مسيرته مع العين، ويعود الجزائري كمال عقاب من جديد لدورينا عبر قيادة شباب الأهلي، وأيضاً مواطنه رشيد شريح مدرب الشعب السابق يعود لقيادة مليحة بدلاً من وليد بن عمر.

من جانبه، أكد ناصر الحمادي أمين عام اتحاد اليد على جاهزية الاتحاد لانطلاقة الموسم من خلال الترتيبات للمباريات واتخاذ الإجراءات الاحترازية وقال:«الإجراءات الاحترازية كما هو معمول بها من الموسم الماضي وأيضاً استمرار غياب الجمهور في المباريات، خاصة أن الهيئة العامة للرياضة لم تصدر أية تعليمات بهذا الشأن، وبالتالي لا يحضر المباريات إلا العدد المسموح به من مجلس إدارة كل ناد، مع وجود فحص كورونا لكل فريق، سواء لاعبون أو جهاز فني وإداري صالح لمدة 72 ساعة».

وأضاف: «جميع الحكام في جاهزية تامة لانطلاقة الموسم بعد المعسكر الناجح في دبا الحصن، وتم تغيير نظام الدوري هذا الموسم مع وجود 8 فرق فقط والنظام الجديد من 3 مراحل، الأولى منها دوري من دور واحد، والمرحلة الثانية من مجموعتين، والمرحلة الثالثة دوري من دور واحد على ملاعب محايدة، وأول كل مجموعة سيصعد ومعه نقطتان، والثاني في كل مجموعة يحصل على نقطة، والثالث والرابع بلا نقاط».

