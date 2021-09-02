«عثرة البداية» تطارد «أجانب دورينا»



معتصم عبدالله (دبي)

لازمت «عثرة البداية» انطلاقة مشوار أجانب «دوري أدنوك للمحترفين»، مع منتخبات بلدانهم، في تصفيات القارة الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، بخسارة توجو أمام مضيفه السنغال 0-2، ضمن المجموعة الثامنة، وتعادل الرأس الأخضر مع أفريقيا الوسطى 1-1 في المجموعة الثالثة.

ودشن «الثنائي» ريان مينديز «جناح» النصر، وقائد منتخب الرأس الأخضر، ولابا كودجو مهاجم العين ومنتخب توجو، ظهور أجانب دورينا في المباريات الحالية لتصفيات مونديال 2022، ضمن القائمة التي تضم أيضاً ثنائي اتحاد كلباء رولاند فارجا «المجر»، ويلدر كارتجينا «بيرو»، وثنائي شباب الأهلي مهدي قايدي وأحمد نور الله «إيران»، ومدافع العين ياسين مرياح «تونس»، بن مالانجو «الكونغو»، وعمر خربين «سوريا».

واستهل توجو مشواره، ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثامنة، بالخسارة أمام مضيفه السنغال 0-2، تقدم نجم ليفربول، ساديو ماني بالهدف الأول للسنغال في الدقيقة 56، قبل أن يضيف ديالو مدافع باريس سان جيرمان، الهدف الثاني في الدقيقة 81، وشهدت المباراة مشاركة لابا كودجو مهاجم العين، ضمن التشكيلة الأساسية لمنتخب توجو.

بدوره، تعادل منتخب الرأس الأخضر مع مضيفه أفريقيا الوسطى 1-1، في مستهل مباريات المنتخبين في المجموعة الثالثة، وبادر الرأس الأخضر بالتسجيل عن طريق جوليو تافاريس في الدقيقة 36، لكن تريزور تروبيتي أحرز هدف التعادل لأفريقيا الوسطى.

وبعيداً عن المباريات الرسمية في تصفيات المونديال، يتأهب «الثنائي» شوكوروف لاعب وسط الشارقة، وتراولي مهاجم عجمان لخوض مواجهات «ودية» مع أوزبكستان وجامبيا على التوالي، واستدعى السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، المدرب الجديد للمنتخب الأوزبكي، شوكوروف ضمن قائمة المنتخب الذي يستعد لمواجهة السويد ودياً في الرابع من سبتمبر، فيما سيخوض بوباكار تراولي مهاجم «البرتقالي» مباراتين وديتين مع منتخب بلاده أمام سيشل وجزر القمر.