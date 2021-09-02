«الفراعنة».. البداية «أفشة»

دكار (أ ف ب)

استهلت السنغال، وصيفة بطلة «القارة السمراء» 2019، مشوارها في المرحلة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2022 في كرة القدم، بفوز ثمين على ضيفتها توجو 2-صفر، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة.

وانتظرت السنغال الشوط الثاني لترجمة أفضليتها عبر قائدها هداف ليفربول الإنجليزي ساديو ماني، وتحديداً في الدقيقة 56، قبل أن يطمئن مدافع باريس سان جيرمان عبدو ديالو أنصار «أسود التيرانجا» بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 81.

وفي المجموعة السادسة، حقق المنتخب المصري فوزاً صعباً على ضيفه الأنجولي 1-صفر بملعب الدفاع الجوي في القاهرة، سجله لاعب وسط الأهلي محمد مجدي «أفشة» في الدقيقة الخامسة من ركلة جزاء.

وكانت البداية لمصلحة الضيوف الذين ضغطوا بقوة، وكانوا أقرب إلى افتتاح التسجيل، عندما مرر فريدي باليندي كرة عرضية إلى فلاديمير إيدسون من دون أي رقابة فسددها بجوار القائم الأيمن.

ورد «الفراعنة» بهجمة سريعه فاخترق أحمد أبوالفتوح الجبهة اليسري، وتعرض لعرقلة ليحصل على ركلة جزاء، انبرى لها «أفشة» على يمين الحارس هوجو ماركوس «5».

وأهدر حسين الشحات فرصة التعزيز بعد دقيقتين، عندما تلقى كرة من أحمد سيد زيزو سددها برعونة بجوار القائم الأيمن.

وكادت أنجولا تدرك التعادل عندما تلقى فابيو آبرو كرة داخل المنطقة فراوغ محمود حمدي الونش وسددها بجوار القائم الأيمن، وتبادل محمد شريف وأفشة الكرة، قبل أن يمررها الأخير إلى زيزو الذي سددها بقوة أبعدها المدافع نوريو فورتونا إلى ركنية، وكاد شريف يضيف هدفاً ثانياً، بعدما سدد كرة من داخل المنطقة علت العارضة.

وضغط «الفراعنة» مطلع الشوط الثاني، وسدد أفشة كرة من حافة المنطقة اصطدمت بالمدافع نوريو فورتونا ومرت بجوار القائم الأيمن، وانحصر اللعب في وسط الملعب وتبادل المنتخبان السيطرة والاستحواذ مع محاولات هجومية، دون خطورة على المرميين حتى الدقيقة 89 عندما سدد شريف كرة قوية أبعدها ماركوس بصعوبة، قبل أن يشتتها الدفاع.

وتتقاسم مصر صدارة المجموعة مع ليبيا التي «قلبت الطاولة» على ضيفتها الجابون وتغلبت عليها 2-1 في بنغازي.

وبكرت الغابون بالتسجيل عبر أندريه بوكو في الدقيقة 11، لكن ليبيا أدركت التعادل بعد 16 دقيقة عبر المدافع علي سلامة، قبل أن يخطف المدافع الآخر سند الورفلي هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة.

وفي الجولة الثانية، تحل مصر ضيفة على الجابون الأحد المقبل، وليبيا على أنجولا الثلاثاء المقبل.

وفرطت غينيا في فوز في المتناول على حساب مضيفتها غينيا بيساو وسقطت في فخ التعادل 1-1 ضمن منافسات المجموعة التاسعة.

وبكرت غينيا بالتسجيل عبر مهاجم لوكوموتيف موسكو الروسي فرانسوا كامانو في الدقيقة السابعة، لكن أصحاب الأرض أدركوا التعادل بوساطة مهاجم أجاكسيو الفرنسي جوزيف منديش في الدقيقة 51.

وفي المجموعة الثالثة، تعادلت جمهورية أفريقيا الوسطى مع الرأس الأخضر بهدف لتريزور تروبيت مقابل هدف لجوليو تافاريس.

وفي المجموعة الخامسة، حققت مالي فوزاً صعباً على ضيفتها رواندا بهدف وحيد سجله أداما تراوري في الدقيقة

وتشهد المرحلة الثانية من التصفيات مشاركة 40 منتخباً وزعت على 10 مجموعات من أربع منتخبات تلعب فيما بينها جولات ذهاب وإياب، وتتأهل المنتخبات العشرة المتصدرة إلى الدور النهائي، حيث سيتم تحديد المواجهات الخمس التي تلعب بنظام الذهاب والإياب، ويتأهل الفائزون الخمسة مباشرة إلى مونديال 2022.



