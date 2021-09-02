رونالدو.. «الوحدة والسعادة»



أنور إبراهيم (القاهرة)

بعد الفوز الثمين الذي حققه منتخب البرتغال على نظيره الأيرلندي 2-1، في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، بفضل تألق نجمه الكبير كريستيانو رونالدو الذي سجل هدفي الفوز في الوقت القاتل من المباراة «89 و96)، كانت سعادة «الدون» طاغية، ليس فقط لكونه حطم الرقم القياسي لهدافي المنتخبات الوطنية بوصوله إلى 111هدفاً، متفوقاً بذلك على الإيراني على دائي «109أهداف»، وإنما لأنه أسعد الملايين من مواطني بلاده في مختلف أنحاء العالم.

وعندما سُئل من التلفزيون الرسمي لبلاده عن السر وراء ما يقدمه من جديد كل يوم، قال رونالدو: السر هو الحافز والدافع وحب كرة القدم والرغبة المستمرة في لعبها، أن تستيقظ كل يوم بطموح الرغبة في صنع الأفضل، وإسعاد أسرتك وأطفالك وجماهيرك.

وأضاف: عندي أربعة أولاد يفهمون كل شيء، ويعانون مثلي، ولكن هذا شيء حسن، لأنهم يكبرون، ووالدهم ما زال يسجل المزيد من الأهداف، وما زال يمتع الجماهير ويفوز بالألقاب، وهذا شيء أحبه كثيراً.

كما نشر رونالدو رسالة طويلة عبر حسابه على إنستجرام، حيث يتابعه 336 مليون شخص، قال فيها: 111 لحظة من الوحدة والسعادة، لملايين البرتغاليين في كل مكان، في إشارة إلى أهدافه التي سجلها مع منتخب بلاده، وحطم بها الرقم القياسي السابق.

وأضاف: هذا الرقم القياسي هو الأحلى والأهم من بين كل أرقامي الكثيرة، إنه رقم خاص جداً بالنسبة لي، وهو جزء من إنجازات تجعلني فخوراً جداً، لسببين: الأول لأن كل مرة أمثل فيها منتخب بلادي، أعتبرها لحظة استثنائية، لأنني أدرك جيداً أنني أدافع عن علم الوطن، لأثبت للعالم كله ماذا يصنع البرتغاليون، والسبب الثاني لأن مسابقات المنتخبات الوطنية كان لها دائماً تأثير بالغ على شخصي، منذ أن كنت صبياً أشاهد نجومي المفضلين، وهم يدافعون عن قميص المنتخب، سواء في كأس الأمم الأوروبية، أو كأس العالم.