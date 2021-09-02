«الرجل الزجاجي» يتحدث عن «الألم الرهيب»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

منذ وصوله إلى ريال مدريد الإسباني، قادماً من تشيلسي الإنجليزي في «صيف 2019»، مقابل 100 مليون يورو، وقع النجم البلجيكي إيدن هازارد «30 عاماً» فريسة للإصابات المتكررة، وتم وضعه على قائمة اللاعبين المقرر رحيلهم عن «الملكي» خلال «الميركاتو الصيفي» الأخير، على أمل التعاقد مع الشاب الفرنسي كليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، وهو ما لم يحدث، واستمر «اللاعب الزجاجي» مع «الميرنجي»، على أمل أن يستعيد كامل عافيته، ليكون على مستوى طموحات الفريق.

وفي حديث له مع شبكة «إتش إل إن» البلجيكية، قال: 5 أسباب دفعتني للتوقيع لريال مدريد، اثنان منها لم يكونا جيدين بسبب كثرة إصاباتي التي لم تساعدني على التألق، ويبقى أمامي 3 أسباب أخرى، لكي أثبت قيمتي الحقيقية، وأتمنى أن تسير الأمور معي بصورة أفضل، وأن أستيقظ من نومي في الصباح، وأخوض التدريبات من دون منغصات أومشاكل بدنية.

وأضاف: أنتظر اللحظة التي أستطيع أن أثبت فيها جدارتي باللعب لهذا النادي العريق، لقد دفع الريال مبلغاً كبيراً، من أجل الحصول على خدماتي، وأريد أن أقدم في المقابل شيئاً ما.

وقال «النجم الزجاجي»، وهو اللقب الذي اشتهر به بسبب كثرة إصاباته،: هذه المشاكل البدنية ظاهرة جديدة على شخصي، لأنني عندما كنت لاعباً في تشيلسي على امتداد 7 سنوات، لم أتغيب عن أي مباراة.

وأشار إلى أن الناس يعتقدون أنه يصاب دائماً، وتلك هي الحقيقة على حد قوله، ولكنه علق قائلاً: إذا ما نظر أحد إلى مسيرتي الكروية، فلن يجد لاعباً شارك في عدد مباريات أكثر مني. وقال هازارد: أقوم بما ينبغي أن أقوم به وأتدرب يومياً مع المعد البدني، هذا ما أفعله منذ بداية الموسم، وأعتقد أننا قمنا بعمل ممتاز معاً.

وعن أسوأ اللحظات التي يمر بها، قال هازارد: عندما أحاول مساعدة فريقي، وأشعر بأنني غير قادر على ذلك، بسبب الألم الذي أعاني منه، إنها لحظات رهيبة، وهي الأسوأ على الإطلاق.

وقال: أحياناً أجد صعوبة في فهم ما يحدث لي، لأنني أجتهد فيما أقوم به من عمل بدني، ومع ذلك لا يتحقق أي تقدم يذكر، وهذا يشعرني بأنني لم أفعل شيئاً.

واكتسب هازارد سمعة سيئة بأنه لاعب كثير الإصابات، بسبب مشاكله البدنية الكثيرة والمتكررة، حيث لم يشارك إلا في 46 مباراة في مختلف المسابقات، منذ توقيعه للريال عام 2019، منها 14 مباراة فقط في الدوري الإسباني «الليجا» الموسم الماضي.