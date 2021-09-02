«عاصفة» تضرب «فلاشينج ميدوز»



نيويورك (رويترز)

تسبب الطقس القاسي في نيويورك في تأجيل عشرات المباريات في بطولة أميركا المفتوحة للتنس يوم الأربعاء، بينما توقفت مباراة دييجو شوارتزمان ضد كيفن أندرسون بعد المجموعة الأولى، ونُقلت إلى ملعب آخر، بعد أن اجتاحت بقايا العاصفة الاستوائية إيدا مدينة نيويورك.

وتبادل شوارتزمان وأندرسون كسر الإرسال في بداية المجموعة، قبل توقفها لما يزيد على 30 دقيقة باستاد لويس أرمسترونج، حيث لم يفلح السقف المتحرك في الملعب في منع دخول الأمطار من الجانبين، بفعل الرياح القوية.

وتعثر شوارتزمان بعد ذلك أثناء الشوط الفاصل بالمجموعة الأولى، واستدعى الحكم ناتشو فوركاديل لفحص أرضية الملعب.

وتم مسح أرضية الملعب، واستؤنف اللعب بعد حوالي عشر دقائق، لكن المسؤولين قرروا إيقاف المباراة، وأعلنوا لاحقاً استئنافها باستاد آرثر آش، بعد مباراة ستيفانوس تيتيباس ضد أدريان مانارينو.

وتأجلت مباراة الدور الثاني بين البطلة السابقة أنجليك كيربر وأنهيلينا كالينينا، التي كان من المقرر أن تبدأ بعد لقاء شوارتزمان وأندرسون.

ولم تتأثر مباراة تيتيباس ضد مانارينو بالطقس، حيث جلس المشجعون بشكل مريح داخل المنشأة المغلقة، على الرغم من هطول الأمطار بغزارة على سقف الملعب.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، تأجلت عشرات المباريات في منافسات الزوجي، في ظل هطول الأمطار.

وأصدرت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيراً طارئاً من الفيضانات المفاجئة في المنطقة، وغمرت المياه أجزاء من الساحة في مركز بيلي جين كينج الوطني للتنس.

وأعلن بيل دي بلاسيو رئيس بلدية نيويورك حالة الطوارئ بسبب ما سماه «حدثاً مناخياً تاريخياً» مع هطول أمطار قياسية في أنحاء المدينة أدت إلى فيضانات ومخاطر على الطرق.

وتوقفت جميع خطوط مترو الأنفاق في مدينة نيويورك تقريباً، كما توقف خط قطار لونج ايلاند بين فلاشينج وكوينز ومانهاتن.

واستؤنفت مباراة شوارتزمان وأندرسون على ملعب آرثر آش حوالي منتصف الليل، وبقي المشجعون في مقاعدهم، بعد أن أصدرت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيراً من السفر.

وقال متحدث باسم الاتحاد الأميركي للتنس إن مسؤولي البطولة «على اتصال وثيق» بشرطة المدينة ومسؤولي المواصلات، فيما يتعلق بالطرق المحيطة والقطارات وخط مترو الأنفاق الذي يربط المنطقة بوسط مانهاتن.