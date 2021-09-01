المسار الجديد لحلبة ياس يفتتح أكتوبر المقبل

أبوظبي (الاتحاد)

استكملت شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات مرحلة هامة من عمليات التعديل التي تنفذها على مسار حلبة مرسى ياس، وانتهت حالياً عملية إزالة الإسفلت من المواقع الثلاثة التي تنفذ فيها التعديلات استعداداً لتنفيذ التصميم الجديد للمسار.

وتسير الأعمال في برنامج التعديل على قدم وساق منذ انطلاقها في شهر يوليو، فيما يتم تنفيذ الأعمال بحسب الجدول الموضوع تحضيراً لإعادة افتتاح المسار في شهر أكتوبر، قبل قرابة الشهرين على استضافته سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا-1.

وعلق علي البشر، رئيس العمليات في حلبة مرسى ياس: «سعداء ومتحمسون بتقدم سير العمليات في برنامج التعديل، يبذل فريق العمل جهوداً حثيثة، واستكملنا حالياً عملية إزالة الإسفلت، بالإضافة إلى إزالة الأنوار والحواجز من المناطق الرئيسية التي تخضع للتعديلات».

وتسهم التعديلات التي يشهدها المسار في إضافة المزيد من الحماس والتشويق إلى سباقات السيارات لكل من السائقين والجمهور، وتعمل حلبة مرسى ياس باستمرار على تحديد فرص التطوير، ومواكبة أحدث المستجدات والتطورات في عالم رياضة السيارات لتوفير المتعة والإثارة لجمهورها من عشاق السباقات.

كانت حلبة مرسى ياس قد نظمت فعالية قيادة بتاريخ 30 يونيو، أتاحت المجال لعشاق السيارات وهواة القيادة لاختبار المسار بتصميمه القديم مرة أخيرة، والآن بعد شهد المسار الأصلي مناورات قيادة مشوقة نفذها كبار نجوم رياضة الفورمولا-1، ومن ضمنهم لويس هاملتون وفرناندوا ألونسو، بالإضافة إلى استضافته الآلاف من هواة القيادة الذي اختبروا قدراتهم في القيادة على منعطفاته الشهيرة، يقدم المسار بحلته الجديدة تحدياً جديداً لهم.

وكانت حلبة مرسى ياس قد أعلنت خلال وقت سابق طرح تذاكر سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى الذي تقام فعالياته بين 9 و12 ديسمبر، ويتطلع عشاق الفورمولا-1 إلى سباق ختامي فريد من بطولة العالم هذا الموسم، يقدم المزيد من الحماس والتشويق ويتيح المجال لسباقات متقاربة ترتفع فيها مستويات الحماس.