إيدرسون يضع هذا الهدف نصب عينيه



لندن (د ب أ)

وضع البرازيلي إيدرسون حارس مانشستر سيتي الإنجليزي، التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم نصب عينيه، وذلك بعد تجديد عقده مع الفريق، حتى عام 2026.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي ايه ميديا»، أن الحارس البرازيلي الدولي لم يهدر الوقت، وحدد هدفه التالي في مسيرته مع مانشستر سيتي.

وحقق إيدرسون ثلاث بطولات للدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي، بالإضافة إلى بطولة كأس الرابطة أربع مرات، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرة، لكن الفوز بالبطولة الأوروبية الأعرق لم يحدث بعد.

وقال إيدرسون «28 عاماً»، والذي شارك في المباراة النهائية التي خسرها السيتي العام الماضي أمام تشيلسي: «هدفي الرئيسي هو الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مجددا، من أجل أن نتوج باللقب هذه المرة».

وأضاف: «كان لنا شرف اللعب في نهائي دوري الأبطال للمرة الأولى، لكننا خسرناه للأسف».

وأوضح إيدرسون: «لقد كانت ضربة قاسية للجميع، لكنني أعتقد أيضاً أنها كانت تجربة عظيمة للعديد من اللاعبين، كما أنها ساهمت في نضج العديد من اللاعبين».

وقال إيدرسون: «أتمنى أن نعود مجددا لدوري أبطال أوروبا، دعونا نعمل من أجل ذلك وسنكون قادرين على الفوز باللقب لأنه واحد من أهدافنا هذا الموسم، كما أن الدوري، وكأس الرابطة، وكأس الاتحاد الإنجليزي هي هدفنا أيضاً.

ويعد إيدرسون، الفائز بجائزة القفاز الذهبي مرتين، خياراً رئيساً بالنسبة للمدرب الإسباني جوسيب جوارديولا.

يشغل الحارس البرازيلي المركز الأساسي في الفريق منذ انضمامه إلى السيتي قادماً من بنفيكا منذ أربعة مواسم، وعزز ذلك تألقه وحفاظه على شباكه نظيفة في 95 مباراة من أصل 194 خاضها.

وسار إيدرسون على نفس المنوال الذي اتبعه كل من البلجيكي كيفن دي بروين والبرازيلي فيرناندينهو وجون ستونز، والمدافع البرتغالي روبن دياز، في تجديد عقده في هذا العام.

وأوضح إيدرسون: «كان ذلك قراراً سهلاً بالنسبة لي (تجديد عقده)، لم يكن هناك مكان آخر أرغب في التواجد به».

واختتم تصريحاته قائلاً: «أن تكون جزء من فريق يعد واحداً من أفضل الفرق في العالم وأن تنافس على الألقاب كل عام هذا ما يتمناه كل لاعب، وهذه الفرصة التي يمنحك إياها مانشستر سيتي».