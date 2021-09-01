مارفيك: قادرون على التأهل إلى كأس العالم

معتز الشامي (دبي)

أكد بيرت فان مارفيك مدرب منتخبنا، جاهزية «الأبيض» لمباراة لبنان، واصفاً اللقاء بالصعب، خصوصاً إنه يأتي في مستهل مباريات المنتخب في تصفيات الدور الحاسم لنهائيات «مونديال 2022».

وقال «كنا هنا قبل أكثر من شهرين، وخضنا أربع مباريات ونجحنا في التأهل إلى المرحلة الحالية، والتي يتوقع أن تكون أصعب، لقوة المنتخبات المتنافسة».

وأضاف «بشكل عام أنا سعيد بالاستعدادات والتحضيرات التي قام بها المنتخب في الفترة الماضية، حيث دخلنا معسكراً خارجياً في صربيا، وآخر في دبي، وأعتقد أن تلك التحضيرات ستساعدنا كثيراً في مباراة لبنان، وأنا راض تماماً عن تجهيزات المنتخب».

وبخصوص العوامل التي يمكن لها أن تساعد «الأبيض» لتحقيق الفوز، قال «دائماً ما أحفز اللاعبين على العمل، من أجل أن تكون هناك هوية لمنتخب الإمارات، تمكنه من اللعب أمام أي منافس، سواء كان قوياً أو غير ذلك، وهدفنا أن نكون المنتخب الأفضل في مشوار التصفيات، ومن ناحيتي أقوم بدراسة دقيقة للمنتخبات التي تواجه «الأبيض»، وأعمل على استخراج نقاط ضعفها واستغلها جيداً، وأرى أن هذه أفضل طريقة لتحقيق الانتصارات.

وختم مارفيك قائلاً «يجب على اللاعبين أن يثقوا في أنفسهم، وأنهم قادرون على الوصول إلى نهائيات كأس العالم 2022، خصوصاً إن جميع الإمكانيات متوفرة لديهم، ويجدون دعماً كبيراً من اتحاد الكرة، وسنبذل قصارى جهدنا لبلوغ أهداف منتخب الإمارات في المرحلة الحالية.

وأشار لاعب ماجد حسن لاعب شباب الأهلي ومنتخبنا الوطني إلى أنه وزملائه اللاعبين يتعاملون مع مباراة لبنان بكل جدية ومسؤولية، خاصة إنها لن تكن سهلة، وقال «سنعمل على تحقيق الفوز بهذه المباراة، باعتبارها «مفتاحية» في مشوار التصفيات، ونعد جمهورنا بتقديم أفضل ما عندنا، ونشكر الجماهير على مساندتها للمنتخب في المرحلة السابقة والحالية، وسعداء بقرار زيادة عدد الحضور الجماهيري إلى 60 في المئة من سعة الملاعب، وهو ما يعني ارتفاع أعداد الحاضرين من داخل الملعب.