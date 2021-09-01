هوكي الجليد يبدأ استعداداته للموسم الجديد في أبوظبي والعين

أبوظبي (وام)

بدأ نادي أبوظبي للرياضات الجليدية استعداداته للموسم الرياضي 21-22م بتدريبات فريقه الأول «ستورمز ابوظبي» في صالة التزلج بمدينة زايد الرياضية تحت إشراف مدربه الكندي الجديد ديفيد رتش.

ويهدف النادي بتعاقده مع المدرب رتش إلى تطوير مهارات لاعبيه بتعلم أساليب متنوعة في هذه اللعبة خاصةً أن لاعبيه يمثلون منتخبنا الوطني لهوكي الجليد والذين ينتظرهم استحقاق مهم متمثل في التصفيات النهائية لكاس العالم المستوى الثالث والمزمع إقامتها في لوكسمبورج العام القادم.

ويولي النادي اهتماماً كبيراً برياضة هوكي الجليد ابتداءً من المراحل السنية والذين تحتضنهم مدرسة متخصصة لتعليم اللعبة، وقد تخرج منها لاعبون محترفون اثبتوا جدارتهم في اكبر المواجهات القارية والإقليمية، وكانت رافداً مهماً لفرق النادي وللمنتخبات الوطنية.

بدأت تدريبات المدرسة هذا العام بفريق تحت عشرين سنة، ووضع النادي خطة متكاملة لضمان استمرار التدريبات لجميع المراحل بما يتوافق مع بروتوكول «مجلس ابوظبي الرياضي» والذي يحدد الإجراءات الوقائية لضمان سلامة اللاعبين.

وتزامناً مع يوم المرأة الإماراتية عادت «سيدات هوكي الجليد» في ابوظبي الى تدريباتهن اليومية في صالة ابوظبي للتزلج بمدينة زايد الرياضية وعبرن خلالها عن سعادتهن الغامرة ان صادفت هذه التدريبات يوم المرأة الإماراتية. واستقبلت صالة تزلج هيلي بمدينة العين فريق ذيبز العين الذي بدا استعداداته القوية للموسم الجديد واضعا صوب عينيه تكرار إنجازه بالفوز بلقب الدوري موسم 2019-2020، ويمتلك الفريق نخبة من اللاعبين الشباب الذين تدربوا في النادي وتخرجوا من مدارسه.